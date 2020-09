Diputado Andrés Celis por Festival de Viña del Mar 2021: “Es absolutamente imposible por razones sanitarias”

El diputado Andrés Celis, representante del distrito 7 y ex concejal por Viña del Mar, respaldó los dichos del ministro de Salud, Enrique Paris, manifestando la imposibilidad de realizar el Festival Internacional de la Canción 2021, por el riesgo que implicaría para la salud pública, en el contexto de la pandemia por COVID-19.

El parlamentario de la Comisión de Salud, propuso que el municipio llegue a un acuerdo con Canal 13 y TVN, a través de una transacción extrajudicial, que permita promocionar el comercio y turismo de la comuna.

“Es absolutamente imposible por razones sanitarias que el Festival de Viña del Mar se pueda realizar en febrero, es más, el concepto que reciben los canales por las entradas que paga la gente son cerca de 6 millones de dólares, lo cual es parte de lo que ofrecieron los canales cuando postularon; y bajo ese concepto, lo que queremos pedirle al municipio es que llegue a un acuerdo con ambos canales, los concesionarios, a través de una transacción extrajudicial, obviamente que la pueda conversar con Contraloría para que esté todo en regla, y que vele por hacer algunas actividades en pro del comercio y el turismo de Viña del Mar, a través de publicidad, promoción de algunos eventos, por ejemplo la inauguración del Teatro Municipal”, explicó Andrés Celis.

“El contrato del Festival hasta el día de hoy no se ha cumplido. Hay numerosos incumplimientos, primero el tema del afiche, la parrilla tentativa del espectáculo no se ha entregado por parte de los canales, también está la fecha que debe fijarse en el mes de marzo y eso no ha pasado”

La municipalidad ya recibió la renta de 4 mil 500 millones de pesos pero sí hay muchos millones de pesos que sí pueden los canales aportar, como digo, para aumentar el número de turistas en enero y febrero y así poder revivir el turismo y el comercio en Viña del Mar. Pero hay que ser realista, y si uno observa lo que ofrecieron los canales, con lo que pudieran optar a realizar en febrero, es absolutamente imposible con la pandemia del COVID-19. Así que el llamado al municipio por una transacción extrajudicial, obviamente de la mano con la Contraloría, para no transgredir ninguna norma del contrato de concesión”, finalizó el legislador del distrito 7.