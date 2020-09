Ministra Karla Rubilar y Elige Vivir Sano presentan guía para evitar el desperdicio de alimentos

En Día Internacional de la Concientización de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, visitó el Banco de Alimentos del mercado Lo Valledor, instancia en la que junto a Elige Vivir Sano presentaron una guía con una serie de recomendaciones y consejos prácticos para disminuir la pérdida de alimentos en el hogar.

La ministra explicó que “cuando uno habla de desperdicio de alimentos, habla de que un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se pierden y hablamos de la misma realidad en Chile. Hablamos de 3700 millones de kilos que se pierden en Chile que, si pudiéramos hacer entender a la ciudadanía, estaríamos hablando de casi 1.500 piscinas olímpicas llenas de alimentos que estaríamos perdiendo”.

En la actividad, la ministra Rubilar también entregó cifras de la Encuesta Social Covid-19, donde reveló que uno de cada cinco hogares en el país (19,4%) presenta inseguridad alimentaria moderada a severa en el último mes, mientras que un 2,2% enfrenta una situación de inseguridad alimentaria severa.

En ese sentido, la ministra apuntó que “cuando estamos en pandemia, donde tenemos inseguridad alimentaria, que es que la ciudadanía no puede acceder a alimentos con seguridad y puede pasar hambre, puede pasar días en que no se puede alimentar, donde vemos un porcentaje de hogares con mujeres jefas de hogar, con niños y los hogares que tienen contrato suspendido o cesantía, esto no puede seguir pasando y es parte de lo que estamos trabajando con la Secretaría Ejecutiva de Elige Vivir Sano, con la Universidad de Santiago y Lo Valledor, en recomendaciones para evitar el desperdicio de alimentos en nuestros hogares”.

Guía para evitar desperdicio de alimentos

Este martes, también se dio a conocer una guía con recomendaciones para evitar el desperdicio de alimentos en el hogar, documento que fue trabajado con apoyo de la Fundación Banco de Alimentos Lo Valledor y el Centro de Estudios en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la U. de Santiago, siguiendo los lineamientos de la FAO y otras instituciones.

Al respecto, la secretaria ejecutiva de Elija Vivir Sano, Daniela Godoy, realizó un llamado a la ciudadanía a revisar la guía precisando que “tienen consejos para planificar las compras, para almacenar y que duren más las frutas y verduras en casa, para conservar y congelar otros alimentos como carnes y algunas ideas de preparaciones con aquellos alimentos que solemos botar, pero que se pueden utilizar, como las hojas de betarragas, con las que se pueden hacer salas y otras recetas”.

La guía está disponible en versión impresa y digital para descargar desde la página web de Elige Vivir Sano en la plataforma Vida Saludable en Casa, y contempla más de 80 tips para planificar las compras de alimentos, cómo almacenar las frutas y verduras, cómo conservar y congelar alimentos además de ideas para aprovechar alimentos que generalmente se desechan por falta de conocimiento.

Revisa la guía:

Guía para evitar desperdicio de alimentos by Prensa Agricultura on Scribd