Decretan sobreseimiento de exseremi de Salud de La Araucanía

El Juzgado de Garantía de Temuco decretó este viernes el sobreseimiento definitivo de la exseremi de Salud de La Araucanía, Katia Guzmán, imputada por el Ministerio Público como autora del delito de poner en peligro la salud pública, al omitir la aplicación de protocolos al interior de la repartición, citar a a puntos de prensa, sin tomar los resguardos sanitarios para prevenir los contagios por covid-19. Ilícito supuestamente cometido en marzo pasado.

En la audiencia de formalización de la investigación, la magistrada Luz Mónica Arancibia Mena acogió la solicitud de la defensa y decretó el sobreseimiento definitivo de Guzmán, en la investigación que el Ministerio Público instruía en su contra, al concluir que no existe delito alguno en el Código Penal u otro, que imputar a a la exseremi.

Al resolver el sobreseimiento, la magistrada Arancibia sostuvo que “no le corresponde al Ministerio Público realizar reproches de otra naturaleza, que no sea de índole penal”, precisando que la fecha en que Guzmán tomó conocimiento respecto del resultado de un test PCR, fue el 21 de marzo, no 13 de marzo de 2020, como había informado inicialmente la fiscalía. Fecha en la que tomó todos los resguardos para prevenir contagios”.

Asimismo, la jueza señaló que al inicio de la pandemia, la autoridad sanitaria no había emitido protocolos preventivos. Por lo anterior, el tribunal consideró que el Ministerio Público debió abstenerse de continuar la investigación en contra de Katia Guzmán.

Asimismo, el tribunal rechazó el recurso de reposición verbal interpuesto por el persecutor, condenándolo, además, en costas.

Agencia Uno