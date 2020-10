Jaime Mañalich ante comisión que revisa acusación constitucional: “Tuvimos un problema muy serio en el conteo de casos”

Este viernes, el exministro de Salud Jaime Mañalich asistió vía telemática a la comisión de la Cámara de Diputados que está a cargo de revisar la acusación constitucional en su contra, debido a su gestión durante la pandemia de Covid-19.

En su defensa, la exautoridad justificó su presencia diciendo que “estoy acostumbrado a dar la cara siempre, ante cualquier pregunta, dificultad, cuestionamiento que se haga”.

Dentro de la dificultad el manejo de los datos, el médico reconoció que “tuvimos un problema muy serio en el conteo de casos”, debido a que el sistema de Epivigila para notificar los contagios era manejado por los mismos médicos, quienes estaban sobrepasados. “Era bien efectiva cuando cuando se trataba de brotes en ciudades no tan grandes como Santiago o Valparaíso”, dijo.

Como alternativa, Mañalich explicó el establecimiento de un sistema que cruzaba los datos de los resultados de exámenes PCR de los laboratorios. “Logramos que todos los laboratorios que hacían PCR para coronavirus nos informaran todos lo días, a través de una página Excel, quiénes eran, qué resultado tenían, cuándo habían iniciado los síntomas cuáles eran los datos”, señaló.

“Aproximadamente, un 20-23% de los casos positivos informados por los laboratorios no estaban en la plataforma Epivigila“, sostuvo Mañalich.

En este mismo sentido, agregó que “la brújula que usamos tenía dificultades enormes, y esa brújula se llama el sistema Epivigila”.

A mediados de mayo, dijo Mañalich, “mi convicción personal es que teníamos problemas muy serios para tomar decisiones a través de la plataforma Epivigila, y teníamos datos de que teníamos informes duplicados, fallecidos que no estaban, etc. Es por eso que me permití hablar con el Contralor General de la República y pedirle mediante un oficio que estuviera bien hacer una auditoría del sistema de Epivigila, para tener una certeza sobre qué horizonte estábamos funcionando”.

Dicha auditoría, “efectivamente, reflejó los problemas que nosotros sospechábamos”, en donde faltaban datos o habían datos erróneos. Al 9 de junio, “nosotros vemos que hay 34 mil personas que faltan por reportar y que, de hecho, se reportaron en los días siguientes como casos positivos”.

En cuanto a los fallecidos, el exministro dijo que, a partir de mayo, le pedían a los seremis que antes de la medianoche le enviaran la información diaria de los fallecidos que ellos tenían, encontrando diferencia entre la información de las autoridades y Epivigila. “De nuevo nos encontramos que la información que tenían los seremis era superior a al que tenia Epivigila, y tuvimos que corregir en aproximadamente 200 el número de fallecidos reportado”, señaló.

Luego, Mañalich dijo que reconoció que, tras un informe de Espacio Público, encontró un número de cerca de 600 casos asociados, pero no confirmados, de Covid-19. “Tuvimos una larga conversación con Espacio Público, a través de Eduardo Engel, y me convenció que la metodología que ellos sugerían era adecuada, en el sentido de revisar el exceso de fallecidos no bien documentado, si podía haber una causa presuntamente a Covid”, recordó.