Ataque incendiario en Collipulli: Muere trabajador baleado por encapuchados

Un trabajador fallecido por un impacto de bala dejó como saldo un ataque sufrido por un grupo de trabajadores que regresaba de una faena en la comuna de Collipulli, específicamente en el camino Curaco.

El furgón que transportaba a los trabajadores fue interceptado por encapuchados, quienes los obligaron a descender del automóvil para proceder a incendiarlo, en ese momento, arribaron dos camionetas de otros trabajadores que se encontraban cerca a verificar lo que estaba ocurriendo, siendo recibidos con disparos por parte de los encapuchados. Debido a ello, un trabajador fue herido a bala en uno de sus ojos, siendo trasladado de gravedad al hospital de Collipulli, donde minutos después falleció producto de la grave herida.

Ante estos nuevos hechos de violencia el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Luciano Rivas señaló que, “en esa ruta hay constantes ataques a trabajadores y contratistas y no vemos un plan policial de contingencia que tenga resultados. Una vez más no hay detenidos y lamentamos profundamente un muerto más en esta triste historia de violencia en La Araucanía. Esta Región no puede seguir sangrando violencia, heridos y muertes bajo la más absoluta impunidad a vista y paciencia de nuestras autoridades”.

El dirigente sostuvo que las autoridades investidas en sus cargos que han permitido este clima de violencia, son cómplices pasivos de estos hechos “y deben pedir perdón a las familias afectadas, en este caso a la familia de don Pedro Cabrera Benavides Q.E.P.D”.

Rivas hizo un llamado al Gobierno y emplazó al Presidente Piñera a cumplir su promesa de estar con las víctimas, entregarles seguridad y justicia y entregar paz a la Región. “Mientras exista impunidad, los violentos seguirán libres quemando fuentes de trabajo, disparando, hiriendo y matando personas. En una democracia no podemos tolerar el terrorismo”, aseveró.

Asimismo, el líder de Mga solicitó a la CUT y demás organizaciones de trabajadores a defender a los trabajadores y rechazar la violencia de manera fuerte y clara, “no podemos tener doble estándar ante estas situaciones”, dijo.

“Solidarizamos con el profundo dolor de la familia de don Pedro Cabrera víctima de este asesinato en manos de cobardes terroristas”, manifestó Rivas.