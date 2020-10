Senadores amenazaron con rechazar Presupuesto de Carabineros para el 2021

24 senadores de oposición emplazaron al Gobierno por el joven de 16 años que sufrió graves heridas luego de caer el viernes pasado al lecho del río Mapocho, debido al accionar de un funcionario de Carabineros, pidiendo una “salida concreta”, o de lo contrario no aprobarán el presupuesto de Carabineros para el año 2021.

En una declaración, los parlamentarios afirmaron que “es fundamental que el ministro del Interior y la mismísima institución de Carabineros establezcan y comprometan sanciones claras, responsables y consistentes ante tan criminal e irresponsable actuar, así también como comprometer una reforma estructural a la institución de Carabineros, a través de una modernización y modificación de sus bases curriculares en los procesos formativos”.

Los senadores plantearon que “no podemos aceptar ni una víctima más producto del actuar de una institución que clama una profunda reestructuración, la ciudadanía y el país no entenderían que como senadoras y senadores de oposición aprobemos el Presupuesto 2021 de Carabineros, sin que conozcamos una salida concreta, certera y que resuelva las graves vulneraciones de derechos humanos de la que hemos sido testigos desde octubre a la fecha. Y que se tomen medidas concretas en un problema estructural y no de un solo carabinero”.

“Estos ya no son hechos aislados. Esperamos que el Gobierno y Carabineros reoriente su actuar hacia un respeto irrestricto de los derechos humanos y la dignidad de las personas, comprendiendo que este tipo de actuaciones sin investigaciones ni sanciones pertinentes solo abrirán paso a un mayor descrédito y falta de confianza de ciudadanas y ciudadanos para y con la institución de Carabineros dde Chile”, añadieron en el documento.

La declaración fue firmada por los senadores: Adriana Muñoz, Rabindranath Quinteros, Isabel Allende, Pedro Araya, Carlos Bianchi, Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde, Guido Girardi, Carolina Goic, Alejandro Guillier, Felipe Harboe, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza, Ricardo Lagos Weber, Juan Ignacio Latorre, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Alejandro Navarro, Ximena Órdenes, Jorge Pizarro, Yasna Provoste, Jaime Quintana, Ximena Rincón y Jorge Soria.

Agencia UNO.