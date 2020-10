Minvu presenta recomendaciones para encuentro con fauna nativa en zonas urbanas

Este lunes, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, junto al ministro de Agricultura, Antonio Walker, el director del Parque Metropolitano, Martín Andrade, la directora del Zoológico Nacional, Alejandra Montalba, y el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, presentaron a 20 familias de la Junta de Vecinos San Enrique, “La Guía Ciudadana para el encuentro con la Fauna Nativa”, la cual tiene recomendaciones que orientan sobre qué hacer al encontrarse con un animal en zonas urbanas.

En la ocasión el ministro Ward se refirió a la Guía elaborada por el Minvu señalando que “es un diseño colectivo entre el Ministerio de Agricultura, a través del SAG, el Parquemet, el Zoológico Nacional, y el Minvu, quienes hemos desarrollado esta “Guía Ciudadana para el Encuentro con la Fauna Nativa”. Queremos entregar información para que las personas sepan qué hacer: ¿ataca o no ataca a mi mascota?, ¿qué debo hacer yo? ¿debo salir corriendo?, ¿debo quedarme quieto?, ¿debo intentar alimentarlo? Todas estas preguntas están contestadas en esta guía. Es muy posible que esto siga ocurriendo. Los animales ya se están acostumbrando a bajar a la ciudad, tal como ocurre en otros países. Creo que es bueno que sepamos comportarnos bien —como seres humanos— de forma de que comprendamos que podemos coexistir de forma pacífica, siempre y cuando tomemos las recomendaciones y las medidas que están contenidas en esta guía”.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, indicó que “hemos visto muchos cóndores, muchas águilas, muchos pumas en las ciudades, muy cerca del hombre. Y, como muy bien explicó el ministro Ward, tenemos que saber interactuar con ellos y para eso esta guía que lanza el Minvu. También, junto el Ministro Ward y el alcalde Cristóbal Lira, vamos a formar dos mesas para explicarnos este fenómeno. Vamos a formar una mesa con los 8 alcaldes de la Región Metropolitana de la precordillera para ver y seguir investigando lo que está ocurriendo y, también, vamos a formar una mesa de científicos para que ayude a explicar este fenómeno”.

El alcalde de la comuna, Cristóbal Lira, indicó que “si ven a algún animal que merezca la atención y la preocupación nuestra, llamen al 1405, este número tiene aproximadamente 40 o 50 vehículos dando vuelta por la comuna, tenemos una conexión directa con Carabineros y con la PDI, por lo tanto, actuamos muy ágilmente cuando ocurren estos llamados, avisando inmediatamente al SAG y al Parque Metropolitano”.

Para la directora del Zoológico, Alejandra Montalba, una de las causas por las que últimamente se han visto a pumas en la ciudad, es por la sequía y la falta de alimento. “Tal como lo hemos vivido en el último tiempo, y sobre todo ustedes que viven en la precordillera, si ven a un puma lo importante es mantener la calma y si están en una zona urbana llamar a las autoridades. El Servicio Agrícola Ganadero en conjunto con el Parquemet siempre vamos a estar disponibles para poder ayudar al puma si lo requiere. En esta guía están todos los detalles para que sepan cómo actuar frente a encuentros con fauna nativa y ver a qué autoridades hay que llamar para que esos animales puedan seguir cumpliendo su rol en la naturaleza”.

CONSEJOS:

¿Qué hacer si encuentro un animal nativo en mi casa o en mi entorno urbano?

– No alimentarlo ni tocarlo.

– En caso de ver un animal herido, no auxiliarlo, contactar de inmediato a las autoridades correspondientes (Carabineros, municipalidad o SAG)

– ¿Un animal nativo puede dañar a mi mascota? Las mascotas NO son parte de su dieta habitual. Sin embargo, algunos carnívoros pueden llegar a atacarlas.

– ¿Qué hacer si me encuentro “frente a frente” con un animal nativo peligroso como un puma? La recomendación es que las personas actúen para parecer “peligrosas”: levantar los brazos, aumentar el volumen del cuerpo y gritar para que el puma se sienta amenazado y huya.

Recomendaciones para personas que viven en zonas precordilleranas

– Pumas: Si vemos que un ejemplar está en una zona urbana se debe contactar directamente a las autoridades.

– Otros animales nativos: Solo contemplarlo, no acercarse porque puede ser muy peligroso, no alimentarlos. Llamar a las autoridades.

La guía completa está disponible en www.minvu.cl

