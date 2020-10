Vivienda quedó destruida tras recibir el choque de un camión en Puerto Montt

Esta mañana, un camión chocó contra una vivienda ubicada en la población 22 de Mayo de Puerto Montt, quedando incrustado en el primer piso.

La casa, que afortunadamente no tenía moradores en ese instante, está destruida luego del fuerte impacto del vehículo de carga.

El chofer del camión no tuvo lesiones y señaló que el accidente se produjo por un desperfecto mecánico ya que los frenos no le respondieron.

“Hice todas las maniobras, pero el camión no se detuvo. No funcionó el freno de mano, no funcionó nada”, dijo a SoyChile.

Agencia Uno