Autoridades presentan plataforma para digitalización de cartas menú

El Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, junto al alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado; el presidente de ACHIGA, Máximo Picallo; el vicepresidente de ANAGEC, Juan Carlos Velásquez; el gerente de Ventas de CCU, Matías Bebin, y el seremi de Economía RM, Raúl Morales, llegaron este miércoles hasta el restaurante Rincón Sureño, para indicar cómo se están aplicando las medidas sanitarias para la reapertura del sector gastronómico, y presentar la plataforma gratuita Tumesa.cl, de digitalización de cartas y reserva de mesas.

El Intendente Felipe Guevara destacó que en la RM ya hay 30 comunas en Fase 3 -que están aptas para abrir sus restoranes con ciertas restricciones-, y otras 22 en Fase 2, que de subir un paso pueden también empezar a abrir sus locales, por lo que llamó a “seguir trabajando para seguir ganando libertades”.

“Aquí hay un esfuerzo que nos convoca a todos… En la RM hay más de 5 mil restoranes que entregan fuentes de trabajo, pero a las que no les sirven solamente los subsidios porque el 70% del ingreso de un garzón es por propinas. Por lo tanto, si el restorán no está funcionando, se ven muy disminuidos. Y aquí tenemos un muy buen ejemplo de colaboración público-privada para echar a andar la industria gastronómica en nuestra región, para darle trabajo y vida a nuestra capital. Las ciudades no son solo pavimento, luminarias y transporte público, las ciudades tienen un alma, y los restoranes son parte de esa alma”, añadió la máxima autoridad metropolitana.

El alcalde Rodrigo Delgado, por su parte destacó la importancia de estos locales patrimoniales de su comuna y del apoyo que deben recibir para continuar esa tradición. “Esta es una ruta gastronómica guachaca, patrimonial, que la componen diversos locales y picadas con décadas de funcionamiento. En este caso son 41 años entregando un servicio gastronómico pero también cultural en la comuna… La gente espera que las alianzas público-privadas se pongan al servicio de las comunidades con estrategias prácticas y concretas de ayuda, en una alianza transversal e integradora”.

“A esto se suma a la estrategia que tenemos los municipios de ceder espacio público, para que puedan sacar sus terrazas, que en el futuro debiera ser una tendencia, para que la gente los pueda disfrutar. Ayer en el concejo municipal decidimos la gratuidad de esto para que los dueños no incurran en gastos”, agregó Delgado.

A su turno, el seremi de Economía, Raúl Morales, explicó que en el país han reabierto aproximadamente 2 mil restoranes, 325 de los cuales se ubicarían en la RM, y destacando la normalidad de su funcionamiento y su importancia “para potenciar la economía y que tanto garzones como cocineros puedan recibir su sueldo”.

Máximo Picallo, de ACHIGA, destacó el esfuerzo de la CCU, que antes regaló alcohol, y que pronto proveerá a estos locales de señaléticas, mientras que el gerente de ventas de CCU, Matías Bebín, indicó que “TuMesa.cl es una iniciativa que se viene a poner a disposición de todos los restoranes y fuentes de soda repartidas en el país, de Arica a Punta Arenas, sean o no sean clientes de CCU. Básicamente es una iniciativa que permite digitalizar las cartas menú, utilizando la tecnología, y adicionalmente reservar en línea”.

Agencia Uno