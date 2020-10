Exfuncionaria del Minsal asegura que pidieron manipular la base de datos para hacer calzar datos de Covid-19

La exjefa de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, Andrea Albagli Iruretagoyena, declaró el 30 de septiembre ante el Ministerio Público que recuerda “con mucha claridad” que “un día que nos piden que cambiemos la información”.

Según informó La Tercera, en su calidad de testigo por la investigación que aborda las muertes asociadas a Covid-19, la psicóloga de la Universidad Católica, magíster en Salud Pública en Toronto, magíster UC en Epidemiología, dijo que “el ministro informaba con un sistema desconocido para nosotros, paralelo, que primero eran llamados telefónicos, luego un código de acceso que ponían los totales. Informaba estas cifras en la mañana, previo a que publicaremos los informes”.

“El 24 de abril, porque previamente el valor absoluto reportado desde Epidemiología era siempre inferior a lo reportado por el ministro, ese día pasó que la información que estaba en Epivigila sobrepasó lo informado por Mañalich. Así que cuando ya había recibido la base de datos, mi jefatura directa, Rodrigo Fuentes, me indica que por pedido del ministro hay que borrar los últimos registros para hacerlo calzar, porque si bien podía haber diferencias, la información de Epivigila no podía exceder lo informado por el ministro. Nosotros no lo hicimos”, señaló.

Albagli, cercana a Revolución Democrática, según la misma publicación, renunció al Minsal el 15 de septiembre al empezar un doctorado en la Universidad de Toronto y también porque “me sentía éticamente muy incómoda con la forma en que se manejaba la pandemia”.

Sobre el día que habrían pedido modificar los datos, detalló que “esta solicitud la realiza mi jefatura directa, pero a nombre del gabinete. Ese día el Gap eran 30 casos, era pequeño. Eran 30 casos de contagio no más. Me piden del gabinete del ministro que vuelva a hacerlo para que se ajuste, entre comillas, el valor sin superar a lo informado por el ministro”.

“Para mí fue muy evidente que eso era impropio, que no lo podíamos hacer. Esta indicación la recibimos a las 11.30 o a las 12.00. El informe (epidemiológoco) lo teníamos listo y lo estábamos terminando, antes de su publicación en la tarde, ahí fue cuando nos pidieron que modificáramos el informe y la base de datos a lo que el ministro había dicho. Fue verbal pero hay más testigos. Estaban todos los de la oficina, Pía Álvarez, Silvina Alvarado, Patricia Cerda, Rocío Martínez, Fabio Paredes, Mario Soto. Todos compartíamos el mismo espacio, excepto dos que estaban ahí circunstancialmente. Estábamos en dependencias del ministerio”, señaló.

Según declaró, ella rechazó la solicitud “porque manipular la base de datos es una irregularidad. Se mantuvo la orden del ministro, que no era admisible, por lo que se pidió que cambiaran el punto de corte de la base, que si era descargada a las 22.00, por ejemplo, se descargaba antes, no recuerdo bien pero el corte se corrió para las 18.00. Adelantaron el punto de corte hasta que hubiera un valor igual o inferior a lo informado por el ministro”.