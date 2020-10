Gobierno convoca a comisión para reforma de Carabineros

El ministro del Interior, Víctor Pérez, comunicó este miércoles que el Gobierno convocó a la comisión nacional de reforma de Carabineros, creada en marzo, para una sesión el próximo viernes a las 8:30 horas.

En la cita están convocados el presidente de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional, el Contralor General de la República, ministros y autoridades de Gobierno, y esta vez también se invitó al director del Instituto Nacional de Derechos Huanos (INDH), Sergio Micco.

La razón de la reunión será para “presentar la unidad coordinadora, que es un instrumento de participación de la sociedad civil para acelerar toda la iniciativa tanto legales o administrativas necesarias para reformar y modernizar a Carabineros de Chile”, dijo Pérez.

De acuerdo al ministro, el objetivo es lograr la aprobación en el Congreso de la modernización y trasparencia de Carabineros y dar impulso a la formación y especialización de Carabineros.

Cámara privada de carabinero acusado de empujar a joven al río Mapocho

Con respecto al proceso de expulsión del carabinero acusado de empujar al joven al río Mapocho, y que se abrió por el porte de una cámara privada no declarada, el ministro Pérez respondió que “hemos remitido el día de ayer una serie de requerimiento de información con respecto a lo que son los mandos”.

“La información que tenemos es que el piquete que actuó en ese momento, tenía algunas cámara, particularmente los oficiales y el cabo no tenía cámaras oficiales, y por lo tanto queremos saber con mayor exactitud la responsabilidad del mando en cada una de estas funciones“, dijo.

Según Pérez, la institución no prohíbe que los funcionarios usen cámara privadas, pero sí deben declararlas, porque si hay un procedimiento que debe ser informado, deben entregarse todos los elementos y si no está declarada, puede no conocerse y Carabineros no estaría aportando antecedentes. Por eso, es una “sanción grave”.

Las imágenes de esa cámara, según afirmó el ministro, están en manos del Ministerio Público y la razón por la que el carabinero reconoció a su defensor tenerla, es porque “la cámara mostraría que el no habría realizado la acción que se le imputa”.