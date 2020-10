Pablo Zalaquett dio positivo al test de Covid-19

El exalcalde de Santiago y de La Florida, Pablo Zalaquett, comunicó mediante su cuenta de Twitter que dio positivo al test PCR de coronavirus.

Zalaquett detalló en la red social que se sometió al examen como protocolo para realizarse una intervención quirúrgica, dando positivo al test.

“El lunes, por protocolo para una intervención quirúrgica que me iban a realizar este viernes, me hice un examen PCR. Hoy en la tarde, me informaron que este dio positivo, aunque soy asintomático“, sostuvo el exedil

Asimismo, explicó que “me encuentro bien. Ya estoy contactando a todas las personas con las que he estado y estoy respetando la cuarentena, tal como ordenan las autoridades sanitarias. Estoy confiado en que superaré esto y que podremos seguir adelante”.

“Aprovecho para reiterar la importancia de la prevención, de cuidarnos y de que usen mascarilla, lavado de manos y distancia adecuada”, finalizó.