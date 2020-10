Teniente coronel de Carabineros aclara polémica sobre posible hostigamiento a Fiscal Chong

Este miércoles se reveló que la fiscal Ximena Chong habría recibido diferentes hostigamientos, presuntamente por parte de círculos de funcionarios de Carabineros. Uno de los últimos hechos, que, llegaron hasta los oídos del Fiscal Nacional Jorge Abbott, fue sobre un uniformado que estuvo cerca del hogar de la investigadora.

En ese sentido, el involucrado, el teniente coronel Freddy Vergara, salió a aclarar este polémico hecho y aseguró que todo se trataría de un mal entendido.

“En relación a los hechos en los que me vi involucrado hoy, yo vivo en Ñuñoa y trabajo en Independencia y utilizo todos los días la misma vía. Hoy al desplazarme, me percaté que mi motocicleta particular tenía un desperfecto y traté de desviarme par acercarme a un taller mecánico”, comenzó su relato a través de un video que fue liberado por la institución.

“Me metí por una calle que desconocía, en ningún momento me detuve y en el sentido de la calle me obligaron a volver hacia mi ruta original de trayecto”, agregó.

“No intenté volver a esa hora al taller, continué mi desplazamiento y fui fiscalizado en calle Bilbao. Como motorista tengo todo registrado, mantengo una cámara siempre encendida, con esta imagen vamos a resolver qué curso de acción voy a tomar”, complementó.

“Mi intención es mantener estas imágenes de quién quiera para poder aclarar este hecho”, cerró.