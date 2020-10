VIDEO | Este es el registro que evidencia el control realizado al teniente coronel de Carabineros en las cercanías de la casa de Ximena Chong

Este miércoles, Carabineros entregó el video donde se evidencia el control que se le realizó al teniente coronel de la institución, Freddy Vergara, por circular en las cercanías de la casa de la Jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong.

En el registro se aprecia cómo un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) lo detiene para realizarle el respectivo control de identidad.

De esta manera, en el video se aprecia que el policía le pregunta al teniente coronel hacia dónde se dirigía en ese momento, tras lo cual el uniformado le responde que iba hacia su trabajo y que es empleado del Departamento de Transportes de Carabineros.

Ante esto, el uniformado de la PDI le indica que no debió haber pasado por las cercanías de la vivienda de la persecutora, puesto que estaba con una medida de protección por las diversas amenazas que ha recibido, luego de la audiencia de formalización del carabinero Sebastián Zamora Soto, quien está siendo investigado por lanzar a un joven de 16 años al río Mapocho.

Cabe recordar que este miércoles, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, expresó su preocupación ante las autoridades de Gobierno por las amenazas y divulgación de información personal que ha sufrido la fiscal Chong.

Revisa el momento a continuación:

Control al paco que “pasaba” por la casa de la fiscal Chong…

Juzgue usted… pic.twitter.com/4P6fYQrwvb — Ferome Constituyente (@Chaquespiare) October 8, 2020

Defensa del teniente coronel Freddy Vergara

A raíz de esta situación, el teniente coronel Freddy Vergara, decidió aclarar lo ocurrido mediante un video, donde explicó que todo se trataría de un mal entendido.

“En relación a los hechos en los que me vi involucrado hoy, yo vivo en Ñuñoa y trabajo en Independencia y utilizo todos los días la misma vía. Hoy al desplazarme, me percaté que mi motocicleta particular tenía un desperfecto y traté de desviarme par acercarme a un taller mecánico”, sostuvo.

A esto añadió que “me metí por una calle que desconocía, en ningún momento me detuve y en el sentido de la calle me obligaron a volver hacia mi ruta original de trayecto”.

“No intenté volver a esa hora al taller, continué mi desplazamiento y fui fiscalizado en calle Bilbao. Como motorista tengo todo registrado, mantengo una cámara siempre encendida, con esta imagen vamos a resolver qué curso de acción voy a tomar”, afirmó el uniformado.

Finalmente recalcó que “mi intención es mantener estas imágenes de quién quiera para poder aclarar este hecho”.