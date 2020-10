“Se carga no más”: Joven se querella por presunto montaje de Carabineros en porte de molotov

“Se carga no más. Listo. Echémosle bencina”, dice uno de los funcionarios de Carabineros a cargo de un control sobre el porte de una bomba molotov en un joven, sucedido el 7 febrero en las inmediaciones de la Universidad de Concepción .”Si no, que la tome, que la tome no más”, replica el uniformado que dijo encontrar el artefacto.

Todo esto quedó registrado en la cámara que tenía uno de los efectivos, por lo que el detenido, acusado del porte de la bomba, presentó una querella criminal por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público contra Carabineros.

Según Maximiliano Fraile, este registro evidenciaría que los carabineros quisieron realizar un montaje tras ser supuestamente sorprendido cargando un bolso negro con elementos incendiarios.

“Aprende a quedarte callado, un día no más”, se puede también escuchar en el video diciéndole un carabinero a otro, y haciéndole un gesto que no se puede distinguir con claridad.

Basado en el registro, la defensa de Fraile sostuvo que “se puede concluir de forma inequívoca que los funcionarios aprehensores no tenían ninguna certeza de que el bolso color negro haya sido de mi representado”, según consignó 24 Horas.

Añadió que “son los propios funcionarios quienes planear ‘cargar’ al detenido, lo que se traduce en atribuirle la responsabilidad sin haberla tenido. Señalan que había que ponerle bencina a la botella ya que la encontrada no tenía ningún elemento combustible en su interior, y otro da como idea que la botella sea ‘tomada’ por el detenido, con la finalidad esto de dejar sus huellas dactilares en la botella”.