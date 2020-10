Intendente Guevara tildó de “antidemocráticos” actos de destrucción de ayer en la capital

El Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, y el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, dieron a conocer este mediodía un balance de las protestas ocurridas este viernes en la Región Metropolitana y que dejaron un saldo de 8 detenidos en la capital, además de una gran destrucción en el sector de Plaza Baquedano.

El Intendente Felipe Guevara explicó que anoche hubo protestas en el sector de Plaza Baquedano, Huechuraba, Villa Francia, Peñalolén y Melipilla, arrojando un total de 8 detenidos (6 en Plaza Baquedano, uno en Huechuraba y otro en Peñalolén) y expresó que “gracias al aporte de la tecnología, de los drones, tenemos suficientes imágenes y pruebas, que estoy seguro que van a permitir que estas personas queden privadas de libertad a partir de hoy”.

Agregó que la mayoría de las personas que se manifestaron ayer en Plaza Baquedano lo hizo pacíficamente -si bien sin las medidas sanitarias que se requieren en este período-, pero que “un grupo minoritario, en Ramón Corvalán con la Alameda, en Seminario con Providencia, y en Santa María con Pio Nono, se dedicaron a destruir y a violentar la ciudad, a sembrar el odio y una violencia que condenamos”.

“La democracia se construye con diálogo. Estos actos son terriblemente antidemocráticos. Y todos los sectores políticos debieran condenarlos, para que no existan en Chile estos grupos minoritarios. Estamos hablando de una ciudad con casi 8 millones de habitantes y ayer no eran más de 300 o 400 delincuentes intentando destruir la ciudad. No puede ser que un grupúsculo de 400 personas pueda destruir y detener flujos vehiculares. Unámonos los chilenos para condenar esta actuación delictual”, expresó Guevara.

La máxima autoridad regional además llamó a distinguir el estado de excepción que rige en estos momentos, por razones sanitarias, y que las restricciones a la libertad tienen que ver con el estado de la pandemia. “Lo de ayer fue una irresponsabilidad desde el punto de vista sanitario. Eso es un atentado a la salud pública, pero no se puede utilizar en un contexto de orden público. Son dos cosas que no hay que confundir”.

Por su parte, el alcalde Alessandri indicó que “la municipalidad está haciendo esfuerzos multimillonarios en recuperar la ciudad para todos y todas. Entonces sentimos impotencia, sentimos rabia y frustración de que estos terroristas de la ciudad -porque no se pueden llamar manifestantes- hayan vandalizado nuevamente las luminarias, los semáforos, los contenedores de basura, los escaños, dos buses del Transantiago, los paraderos, y sobre todo que hayan alterado tan fuertemente la calidad de vida de los vecinos. No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir trabajando para reconstruir la ciudad, para devolver la ciudad a los vecinos”.

Añadió que “vamos a reconstruir una vez más la ciudad. Pero tenemos que condenar con fuerza la violencia, y en esa condena me ha faltado ver al Frente Amplio, al Partido Comunista, que son tan asiduos a las redes sociales y ahora están tan callados. Estas son violaciones flagrantes a los DDHH de los vecinos que optaron por vivir ahí, a los pequeños locatarios que hace un año que no pueden subir sus cortinas y poder vender”.