“Asquerosa” y “anoréxica”: Fran García-Huidobro lanzó fuerte advertencia contra usuarios de Instagram por violentos mensajes

Francisca García Huidobro envió una potente respuesta a todas las personas que la critican por su apariencia física a través de redes sociales. La comunicadora utilizó su cuenta de Instagram para hacer el descargo y lanzó una fuerte advertencia.

Por medio de un video Francisca indicó que el mensaje tiene por objetivo manifestar su molestia con respecto a comentarios que algunos realizan en sus fotos, específicamente los que dicen que padece “anorexia” y que es “asquerosa”.

“La anorexia es una enfermedad súper complicada que por suerte yo no padezco, pero que muchas de las niñas o niños que siguen este Instagram tal vez sí”, explicó la comunicadora, tomando el peso a las violentas palabras de los internautas.

En relación a lo anterior advirtió: “Así es que quiero ser muy clara en que la persona que vuelva a referirse así a mí, o a cualquier otro, se va de bloqueo, y si es mucho de reporte también. Sean un poco más responsables, sobre todo los adultos”.

“Si yo les parezco asquerosa está todo bien, no pasa nada, pero atribuirme una enfermedad que no tengo y burlarse de ella, a pesar de que hay mucha gente que la tiene, insisto, niños y adolescentes, por lo menos en mi Instagram está prohibido“, agregó Francisca.

Finalmente, la comunicadora agradeció el apoyo y cariño que constantemente recibe de sus seguidores, quienes respaldan su decisión de “bloquear” la violencia.

“Tengo que decir que estoy muy agradecida por todos los que han apoyado la moción de ‘basta’ y que entienden lo que quiero decir. No es por mi, voy a cumplir 47 años, en serio, la mayoría de las cosas que me dicen no me importan“, cerró.