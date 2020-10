Madre de joven que cayó al río Mapocho y declaraciones de carabinero implicado: “Yo no le creo nada. Para mí, él no tiene perdón”

Daisy Alvear, la madre del menor que cayó al río Mapocho en una jornada de protestas en Santiago, se refirió al caso de su hijo en entrevista con El Mercurio, oportunidad en que criticó fuertemente a Carabineros.

Cabe recordar que el viernes 2 de octubre, el joven de 16 años fue empujado por el carabinero Sebastián Zamora desde el Puente Pío Nono, según la Fiscalía, hecho por el cual fue formalizado por homicidio frustrado.

Respecto de si su hijo participó en desórdenes previos al incidente, Alvear declaró que “si lo hizo o no, nadie tiene derecho a matarlo, porque esto es un homicidio frustrado. Nadie tiene derecho a hacerle lo que a él le hicieron”.

Sobre la situación del carabinero Sebastián Zamora, la madre del menor de 16 año dijo que “yo creo que lamentó porque lo dieron de baja, porque su sueño era ser carabinero, pero no lamenta lo que le pasó a mi hijo. Yo no le creo nada. Para mí, él no tiene perdón”.

Además sostuvo que “deberían sacar a Carabineros y que debería quedar solo la PDI. La verdad es que Carabineros perdió el respeto hace mucho tiempo. El pueblo ya no los quiere, porque uno se da cuenta de todos los engaños que hacen”.