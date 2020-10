Ministro Desbordes ante manifestaciones violentas en aniversario del 18 de octubre: “Estamos preparados”

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, se refirió a las manifestaciones previas al plebiscito, al próximo 18 de octubre y a los hechos de violencia registrados en La Araucanía. La autoridad indicó que están “preparados para distintos tipos de manifestaciones” en el programa Estado Nacional de TVN.

En relación al plebiscito indicó que “hay grupos que son muy violentos, que mantienen su tesis que este proceso es oscuro. Lo quieren echar abajo. Son grupos que no son del ‘Apruebo’ ni del ‘Rechazo’, son antisistemas, son grupos muy extremos, que han hecho de la violencia una herramienta política”.

Según explicó “los violentos van a seguir en su actitud, no van a cambiar”, situación que lo impulsó junto a un grupo de parlamentarios en octubre del año pasado a buscar medidas para apoyar a los manifestantes pacíficos.

“Había que sacar de las calles a los manifestantes pacíficos que pedían una serie de cosas muy legítimas y eso se logró. Hasta el 14 de noviembre el país estaba paralizado. A contar del 15 han habido manifestaciones pacíficas, pocas y han seguido estos grupos violentos y la verdad es que hay que darles con claridad una condena”, agregó.

A raíz de lo anterior respaldó el rol que cumple Carabineros: “Deben estar ahí preparados para encauzar, para coordinar, para hacer el llamado a que se disuelvan cuando corresponde”, aseguró.

Sobre el plan que preparar para contener los hechos que podrían registrarse el próximo 18 de octubre —día en que se cumple un año del estallido social en Chile— Desbordes señaló que las Fuerzas Armadas estarán desplegadas para custodiar infraestructura crítica. “Vamos a tener a gente desplegada en donde podría haber intentos de violencia. Al menos 300 puntos (…) van a tener armamentos, el normal, pero además se agregan los elementos disuasivos para aquellos lugares donde no es tanto la policía”, aseguró.

El ministro explicó que “esto no es para controlar manifestaciones públicas, esto es para controlar un saqueo, enfrentar el intento de incendiar una estación del Metro o el intento de destruir infraestructura importante, no es para ir a Plaza Italia, a las Fuerzas armadas no le corresponde, eso es labor de Control de Orden Público”.

En la instancia la autoridad de Gobierno se refirió a los hechos de violencia registrados durante las últimas semanas en la región de La Araucanía.

“Las Fuerzas Armadas tienen todo el derecho a defenderse, se van a defender y eso es lo que corresponde (…) En esa zona, hay una minoría pequeñita que pretende usar la violencia como herramienta política. Estas personas que están completamente al margen de la ley, deben ser enfrentadas con todos los elementos que nos da la legislación. Eso pasa por las policías, el Ministerio Público y ojalá también, la Justicia”, enfatizó Desbordes.