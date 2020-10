Formalizarán a capitán de Ejército por homicidio en La Serena en el marco de la crisis social

La Fiscalía local formalizará a un capitán del Ejército, José Faúndez Sepúlveda, por violencia innecesaria, lesiones graves y homicidio en hechos ocurridos en La Serena, en el marco de las manifestaciones por el denominado “estallido social”.

Según informa La Tercera, el hecho ocurrió el 20 de octubre de 2019 en dicha ciudad, cuando pasadas las 18.00 horas -bajo el estado de emergencia por la crisis social- se realizó una marcha por la Ruta Cinco Norte hacia la calle Amunátegui, momento que tiendas del Mall empezaron a ser saqueadas.

Allí, el citado capitán ordenó la concurrencia al lugar de la Segunda Sección de la UFE 1, compuesta por a lo menos 25 militares, a quienes se les entregó un fusil de guerra marca SIG calibre 7,62, según la Fiscalía, el cual más tarde fue reemplazado por el fusil de guerra marca GALIL, calibre 5,56, reemplazo que se materializó por dos de las escuadras señaladas.

Con el despliegue de las fuerzas militares, la Fiscalía indica que los saqueadores abandonaron su accionar, huyendo hacia el norte en dirección a calle Amunátegui, pese a lo cual el imputado habría ordenado el avance de la línea en cadena de tiradores “con la indicación ‘formen línea’ y ‘avancen’, instrucción que fue acatada por los militares quienes avanzaron hasta la altura de la tienda Paris”, detalló La Tercera.

A las 18.15 horas, “el imputado capitán José Faúndez instruyó a los funcionarios del Ejército subordinados a su mando, poner el selector del fusil de guerra en ‘1’ para luego, dar la orden verbal de percusión de munición ‘fuego’”, dice la investigación de Fiscalía.

Según precisa La Tercera, la orden habría sido interpretada de forma distinta por parte de los uniformados, lo cual habría derivado en los posteriores hechos.

Según consta en el documento de la Fiscalía, “frente a la pluralidad de interpretaciones de la orden de fuego y la falta de uniformidad en el números de balas de guerra y de fogueo que mantenía cada fusil, se produjo una cadencia de disparos que duró aproximadamente un minuto en que hubo percusión de balas no sólo de fogueo, sino además de munición de guerra, una de las cuales impactó a la víctima Rolando Alberto Robledo Vergara”.

Además, según la Fiscalía “en lugar de ejecutar acciones destinadas a evitar daños colaterales e interrumpir o evitar la cadencia de nuevos disparos de guerra, a las 18:22 horas aproximadamente, el imputado instruyó una segunda orden de fuego, la cual no se encontraba justificada, ya que a ese minuto no se desarrollaba acto o intento hostil alguno que resultase proporcional al empleo de fuerza letal y no letal conforme las reglas de uso de la fuerza”.

“El imputado instruyó por segunda vez, a por lo menos 30 militares, disparar sus fusiles, cargados mayoritariamente con municiones de guerra, dirigidas en contra de las personas que se encontraban en el lugar, originándose una nueva cadencia de disparos, en que se percutió no sólo munición de fogueo, sino además munición de guerra, una de las cuales impactó a la víctima Romario Wladimir Veloz Cortés, quien se encontraba de pie ubicado en las inmediaciones de la berma por calle Alberto Solari, a la altura del terminal de buses, quien se desvaneció en forma instantánea”, falleciendo en el lugar.

Además, hubo una tercera víctima. Se trata de César Antonio Veliz Cortés quien “increpaba a los militares por el uso de fusiles”, siendo “impactado en su pierna por una munición de guerra, originándole lesiones de carácter grave consistentes en ‘trauma vascular, lesión por arma de fuego en arteria y vena femoral’”.