Gustavo Gatica escribe en revista Time: “¿Por qué me dispararon? Por ejercer mi derecho a protestar”

Gustavo Gatica escribió una columna en la revista estadounidense Time, titulada “Me dispararon y perdí la vista por protestar contra la desigualdad en Chile. Necesitamos seguir exigiendo justicia”.

El joven de 22, quien perdió la vista tras recibir un disparo de perdigones durante una manifestación del estallido social, comenzó el texto relatando que “mi vida cambió por completo el 8 de noviembre del año pasado. Ese día, oficiales de Carabineros me dispararon en ambos ojos, dejándome completamente ciego. ¿Por qué me dispararon? Por ejercer mi derecho a protestar”.

“Las protestas comenzaron debido a un incremento en el precio del transporte público, pero ese fue sólo el gatillante luego de décadas de injusticia. Salimos a las calles para cambiar eso, para exigir un acceso más equitativo a la salud y la educación, y mejores pensiones”, señaló el estudiante de psicología.

“En Chile, exigir tus derechos siempre implica un cierto nivel de riesgo. No hay garantías de que regresarás a salvo a tu hogar. Cuando sales a una protesta, vas preparado con un casco y una mascarilla para protegerte del gas lacrimógeno. Pero no hay forma de protegerse de los disparos de Carabineros”, continuó.

En esa misma línea Gatica, sostuvo que hubo 2.500 personas que resultaron heridas durante las primeras seis semanas del estallido y 460 sufrieron lesiones graves en sus ojos. Según él, esto representa que “la intención de las autoridades era clara: hacernos daño como castigo por atrevernos a protestar”.

Sobre el 25 de octubre, el joven dijo que “lo que me da esperanza sobre el futuro del país es el plebiscito para redactar una nueva Constitución. No cambiará las cosas de la noche a la mañana, pero creo que será un gran paso hacia delante. Si tiene éxito, la nueva Constitución debe basarse en el respeto y las garantías de los derechos humanos. También necesitamos una total reestructuración de Carabineros. No podemos permitir que sigan hiriéndonos”.