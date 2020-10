Mario Aguilar responde al llamado de prudencia de Izkia Siches frente a manifestación del 18-O: “Será cumpliendo todas las medidas sanitarias”

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, llamó a la prudencia ante otro llamado, el del presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien liderará la manifestación de su gremio en el aniversario del 18 de octubre, este domingo.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Aguilar afirmó que “estoy totalmente de acuerdo con Izkia”. “Nuestro llamado es con todos los resguardo, sin aglomeraciones, cuidando la distancia social”, dijo.

Por eso, dijo, Siches “puede estar muy tranquila, porque el profesorado es ordenado, es suficiente disciplinado y, por lo tanto, nuestra manifestación será cumpliendo rigurosamente todas las medias sanitarias, así que la presidenta del Colegio Médico, y lo hablé con ella, puede estar muy tranquila que porque nuestra parte vamos a contribuir por mantener todas las medias sanitarias”.

Consultado por si existe contradicción entre salir a marchar, pero no estar a favor del regreso a clases en pandemia, Aguilar respondió que “si alguien no puede entender la diferencia entre manifestarse durante una hora, entre 12 del día y 1 de la tarde, con todas las medidas que le digo, solo entre personas adultas un día domingo, si no puede ver la diferencia entre eso y estar en clases todos los días en un lugar cerrado, con niños pequeños, esa persona tiene otro tipo de problemas. Para mi es bastante obvia la diferencia“.