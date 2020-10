Se dio a conocer la declaración de Martín Pradenas al Ministerio Público a tres meses de su formalización

A casi tres meses desde la formalización de Martin Pradenas por el abuso sexual de Antonia Barra, el joven rompió su silencio respecto a lo que sucedió esa noche, en la que ambos estuvieron juntos en una localidad de Pucón.

En el registro, al que tuvo acceso Informe Especial de TVN, del Ministerio Público, el estudiante aseguró que “desarrollamos todo lo que veíamos mostrando en el camino. Antonia se tiró a la cama, ella se sacó la ropa, su polera y sus pantalones”.

“Se tiró a la cama y yo me senté, me saqué los pantalones, zapatos y quedamos los dos en ropa interior”, agregó.

“Nos seguimos besando, hubo besos en el cuerpo, tuvimos sexo oral, caricias, ‘tocaciones’ en todo el cuerpo y nos dimos harto rato sexo oral; en un momento Antonia empezó a bajar un poco la intensidad e intenté de decirle ‘vamos a lo que venimos’ y ella empezó a decirme que parara”, agregó.

En esa línea, Pradenas continuó su relato y señaló que “le dije eso, me bajé los calzoncillos y traté de bajarle los calzones, pero no quiso, pensé que era un tema como para seguir un poco la ‘previa’ y volvimos al tema de las caricias”.

“Pasó un poco más de tiempo y le dije que lo hiciéramos, pero seguía como ‘en baja intensidad’ y me dijo que no estaba cómoda, que había más gente en la casa y de alguna forma terminó todo con una especie de masturbación de ella hacía mí”, complementó.

“Estábamos conversando un poco, regaloneando y le dije que fuéramos a seguir carreteando, que fuéramos a compartir, pero no quiso”, agregando que “Antonia no quería y le dije que iba a ir porque estaba con mis amigos y que habíamos ido a eso a Pucón”.

Luego de eso, Pradenas aseguró que “nos vestimos, ella se puso los pantalones y me puse mi ropa, ella se puso mi polerón; le insistí una vez más, me dijo que no y salí”.

Respecto a si se siente culpable de la muerte de Antonia Barra, Pradenas cerró diciendo a TVN que “el tiempo me lleva asumir que tuve que ser más atento con ella. No debí haberme ido a carretear, creo que ella se sintió culpable de una infidelidad y haber tenido una aventura de una noche“.