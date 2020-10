“La increpé diciéndole que era una mujer adulta”: Martín Pradenas entregó nuevas declaraciones sobre Antonia Barra

Martín Pradenas entregó nuevas declaraciones sobre el caso de Antonia Barra, donde es imputado por el delito de violación contra la joven que tomó la difícil decisión de suicidarse tras el hecho.

La entrevista fue realizada por el programa “Informe Especial” de TVN. En primera instancia el imputado accedió a conversar con el espacio, posteriormente cambió de parecer y entregó solo respuestas escritas a las preguntas que fueron leídas por su padre.

“No me siento responsable de la triste decisión que tomó Antonia”, declaró Martín, quien agregó que lamenta el deceso ya que “era una mujer joven y con una vida por delante”.

“Creo que hay personas responsables que no han sido aludidas en las investigación que la insultaron el mismo día que ella decidió terminar con su vida y a sido su propia familia la que ha ocultado esa información con mentiras como la supuesta amenaza de muerte haciéndome culpable a mi”, agregó el imputado.

Además, Pradenas explicó el video presentado por Fiscalía donde se puede ver a la joven en un supermercado con problemas psicomotores tras consumir alcohol, situación que la imposibilitaba para tomar decisiones o defenderse.

“Contextualizando el video en espacio-tiempo, este fue grabado entre las seis y las siete de las mañana aproximadamente, después de la salida de la discoteque, por eso ambos estábamos bajo los efectos del alcohol“, indicó el imputado.

“Se ve en la grabación que nos besamos, abrazamos, acariciamos, reímos y nos vamos juntos tomados del brazo. Pasaron dos personas a nuestro lado. Ella nunca expresó temor o querer salir de ahí. Jamás se vio en la necesidad de defenderse, ya que no estaba en desacuerdo con lo que estábamos haciendo y jamás hubo daño de mi parte”, agregó.

En el documento el imputado es consultado por el momento tras los hechos, cuando Antonia deja rápidamente la cabaña donde fue trasladada, sin despedirse de nadie. Posteriormente la joven realiza llamados de ayuda a amigos indicando que fue violada.

“No se despidió de nadie porque no conocía a nadie aparte de mí. Yo estaba en la cocina cuando salió de la cabaña. Ella no quería que la identificaran, ya que luego me enteré que ella estaba en una etapa de reconciliación con su ex pareja ¿Por qué dijo que fue violada? No lo sé, ya que siempre hubo participación mutua en todo lo que hacíamos”, aseguró.

Posteriormente, el detenido indicó que llamó a Antonia cuando se enteró de sus declaraciones. “La increpé diciéndole que era una mujer adulta, que debía hacerse cargo de lo que hacía. Jamás la amenacé o la insulté, como mintió su padre, Alejandro Barra, diciendo que yo mostraría fotos de ella desnuda y que mataría a su papá. Siendo esta una grave acusación sin fundamentos, ya que ni el ni nadie tuvo acceso al contenido de esa llamada”, indicó.

“En la investigación solo está la duración de esta. A diferencia de esto, Antonia me puteó haciendo alusión a mi molestia, no a una amenaza”, complementó.

El imputado finalizó asegurando: “No, no la violé ni jamás le hice daño. Como he dicho siempre de esta y las demás acusaciones, me declaro totalmente inocente”.