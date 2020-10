Premio Nobel de Economía 2020 destacó el modelo de alimentación escolar en Chile

Paul Milgrom y Robert Wilson, académicos de la Universidad de Stanford, fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía 2020 por transformar la forma de realizar licitaciones públicas. Los profesionales que destacan en la microeconomía diseñaron un mecanismo de asignación de recursos capaz de maximizar las recaudaciones. De esta forma, en la llamada “Teoría de subastas”, el valor de un objeto depende de los otros objetos que se están vendiendo y comprando.

La aplicación de dicho sistema se dio en Chile en el años 1997, cuando un grupo liderado por el académico de Ingeniería Industrial de la U. de Chile, Rafael Epstein, diseñó la subasta del programa Junaeb con el que se adjudicaban, en ese entonces, los contratos de servicios a empresas privadas de comidas, encargadas de la alimentación y raciones de los escolares del sistema público y subvencionado. Dicho sistema, creado hace 23 años, fue citado como caso exitoso en el libro “Putting Auction Theory to Work” de Milgrom.

El académico Rafael Epstein, creador de este sistema junto con Lysette Henríquez, Jaime Catalán, Gabriel Weintraub y Cristián Martínez, recuerda los inicios de este proyecto: “En 1997, la JUNAEB le encargó a Ingeniería Industrial diseñar un sistema para licitar, en forma transparente y eficiente, los servicios de alimentación que ese servicio entrega a los alumnos de colegios públicos y subvencionados; sumando casi 2 millones de niños que se benefician de este programa”, cuenta el académico.

Fue así como un equipo de la Universidad de Chile diseñó y construyó una licitación de tipo combinatorial, “la cual implementamos con éxito ese mismo año, y que evolucionó durante los siguientes 17 años en los cuales el Departamento de Ingeniería Industrial estuvo a cargo del proceso. Eso hasta el 2013, año a partir del cual la JUNAEB toma la administración del sistema”, detalló el profesor Epstein.

El modelo es una de las aplicaciones de licitaciones combinatoriales más citadas en la literatura a nivel internacional, entre ellas, por el actual Premio Nobel de Economía. Esto, detalla el investigador, no sólo porque representa sobre 1.000 millones de dólares al año, sino que también por su gran impacto social. “Los datos sugieren que este método de licitación obtuvo ahorros del orden del 22 por ciento para el Estado”.

El citado trabajo ha dado origen a múltiples publicaciones y ha recibido premios, entre ellos, el OR for Development que cada tres años entrega la International Federation of Operation Research Societies al mejor trabajo en el área de Management Science. Junto con esto, durante la primera década de este siglo, y durante varios años, la JUNAEB recibió el premio a la mejor gestión en el sector público.

Con información de comunicado de prensa.