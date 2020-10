Diputado Ascencio defenderá Acusación Constitucional contra Ministro Pérez

El diputado DC Gabriel Ascencio, adelantó que defenderá la Acusación Constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, este lunes, cuando la comisión que estudia el libelo sesione para conocer el del mismo.

Consultado al respecto, Ascencio señaló que “esta es la Acusación Constitucional con más mérito jurídico y político que hayamos votado y donde, además, existe una legítima expectativa ciudadana de exigir responsabilidades frente al no cumplimiento de la ley de un ministro de estado”.

“El libelo ha sido trabajado rigurosamente considerando todos los antecedentes necesarios que no sólo justifican su admisibilidad, sino que estamos seguros debe ser votada favorablemente tanto en la Cámara como en el Senado, considerando la contundencia de los hechos incluidos y de la gravedad de las acciones imputadas al actual ministro del Interior. No puede ser que de lo mismo cumplir o no con la ley; o mucho peor aún, instalar la doctrina del doble estándar y la desigualdad ante la ley, aplicando para algunos alfombra roja y, para otros, una dura política represiva”, añadió.

Cabe señalar que los dos primeros capítulos de la Acusación, presentada el pasado 8 de octubre, consideran que el Ministro del Interior dejó sin ejecutar las leyes en materias relativas al orden público, infringiendo el derecho fundamental de igualdad ante la ley, vulnerando de esta forma los Derechos Humanos. Lo anterior, considerando todo lo ocurrido en el paro de camioneros de septiembre pasado, donde el libelo detalla la desigualdad de trato, especialmente si se consideran las acciones adoptadas por este ministerio contra ciudadanos en el marco de las manifestaciones sociales. El tercer capítulo lo acusa de no ejercer control jerárquico sobre Carabineros. En este punto, se hace mención al joven que fue empujado por un miembro de la institución policial desde el puente Pío Nono al río Mapocho.

El libelo fue firmado por los diputados Gabriel Ascencio (DC), Gabriel Boric (CS), Jorge Brito (RD), Carmen Hertz (PC), Tomás Hirsch (PH), Rodrigo González (PPD), Pamela Jiles (PH), Jaime Naranjo (PS), Luis Rocafull (PS), Camila Rojas (Comunes), René Saffirio (IND), Alejandra Sepúlveda (FRSV) y Víctor Torres (DC).

Agencia UNO.