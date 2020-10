Alcalde Alessandri molesto por la falta de actuar frente a violencia: “Me sorprende que el Estado no haya sido capaz de contenerla”

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, dijo que las imágenes que dejó la manifestación del 18 de octubre fueron “desoladoras”, lamentando la destrucción ocurrida en su comuna, la que se ha convertido en una “zona cero” y una “zona de sacrificio”.

Frente a tales hecho, la autoridad comunal se refirió con dureza frente al actuar de seguridad y orden público. “No deja de sorprender que lo que se conmemoraba ayer no era el acuerdo constitucional de noviembre, que se corona con el Plebiscito, era el estallido de violencia y la violencia que vivimos el 18 de octubre de 2019, entonces lo que ocurrió ayer era predecible, uno podía con dedos de frente pensar que, a pesar de que la inmensa mayoría de los que concurrieron a conmemorar lo hicieron de forma pacifica, que iban estar los descolgados de siempre, eso era predecible y uno no necesita ser expertos en inteligencia“, sostuvo.

“Me sorprende que le Estado de Chile con todas sus instituciones no haya sido capaz de contener la violencia”, agregó. “Yo siento que faltó acción, solidarizo con Carabineros y la tremenda pega que hicieron, pero qué pasa con el Estado, contemplativos lo sentí a veces, mirando a través de las cámaras como saqueaban y destruían los barrios de Santiago“, criticó el alcalde.

Bajo este panorama, Alessandri dijo que “no vamos a bajar los brazos, vamos estar reconstruyendo una vez más la ciudad y las veces que sea necesario, pero con la misma fuerza quiero decirle la Estado de Chile, a los encargados del orden público y seguridad, que protejan a Santiago, protejan sus barrios, a sus comerciantes, a sus vecinos, porque no vamos a dejar que se transforme en una zona de sacrificio”.

“Los alcaldes no somos los encargados del orden público, sí de embellecer la ciudad y el llamado el Estado de Chile, al Gobierno de Chile es prever que no se vuelvan a repetir estos hechos de violencia, como los acaecidos la tarde noche de ayer por un grupo muy destructivo, no mayoritario, pero sí indolente”, dijo