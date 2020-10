Benito Baranda lamentó quema de iglesias en Santiago Centro durante conmemoración del 18-O

Benito Baranda, fundador de América Solidaria y ex director social del Hogar de Cristo, dialogó con el programa “Conversando en casa” de YouTube respecto a la crisis política-social que vive Chile desde el 18 de octubre de 2019, justo en el primer año de conmemoración del hecho.

Respecto a este tema, el psicólogo reveló que lo llamaron desde La Moneda -como integrante del grupo de organizaciones de la sociedad civil- dos días después del inicio de las manifestaciones. “Recordé el Golpe de Estado, recordé un gran abandono de la ciudad y un gran desamparo, tuve esa sensación“, sostuvo.

“Yo no estoy metido en La Moneda, no sé lo que ocurrió, pero hubo un momento que se sintió que no se podía controlar algo que venía con tanta masividad de parte de la ciudadanía, con tanta violencia de parte de algunos, que fue totalmente inesperado para esas personas. Para mí no era tan inesperado”, dijo.

Baranda, además, lamentó la quema de dos iglesias en el centro de Santiago. “Un templo es un templo y la presencia de Dios está en cada ser humano, y por supuesto cuando hay violencia hacia un templo, uno dice, una violencia es una creencia, pero qué había en la cabeza de esos jóvenes en esa violencia“, expresó.