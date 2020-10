DC condena hechos de violencia registrados tras conmemoración del 18-O

La Democracia Cristiana (DC) emitió una declaración pública en que condenó los actos de violencia registrados en las manifestaciones de conmemoración del 18 de octubre.

“Rechazamos de forma categórica los graves hechos de violencia, y que terminaron con la destrucción de la Parroquia La Asunción y la Iglesia San Borja de Carabineros, más otros ataques a comisarías y otros edificios. La violencia es un espiral nocivo que sólo produce daño y no merece ninguna justificación ni contexto. Por esa misma razón, valoramos a quienes se manifestaron hoy (domingo) en paz, de forma creativa y tomando toda clase de resguardo sanitario”, afirma.

Además llama a “todas las fuerzas políticas a rechazar tajante y absolutamente esta destrucción, y a no buscar explicaciones ni análisis. Los recintos religiosos son significativos para millones de personas y merecen el más absoluto respeto. Agregamos -además- que su destrucción constituye un grave menoscabo patrimonial en un país que debe preservar y promover su historia arquitectónica”.

Asimismo exigió al Gobierno que “mejore sus estrategias para prever estos hechos. Ambas construcciones ya habían sufrido daño en meses anteriores producidos por estos grupos violentistas, y claramente, era una posibilidad de que nuevamente fuesen afectados hoy. Esperamos resultados concretos y no meros anuncios. Además, solicitamos desde ya que se refuercen las medidas de seguridad para que el plebiscito del 25 de octubre se realice de forma garantizada, segura y en paz”.

Finalmente, dijo que cree que “la delincuencia no es lo mismo que movimiento social y sus actos no constituyen protesta legítima. Ellos no buscan cambiar nada: ni la Constitución ni el modelo neoliberal. Ellos sólo son funcionales al Rechazo. Nosotros creemos en el país del diálogo y la paz. En el país del Apruebo, que busca un nuevo pacto social donde al fin podamos todos encontrarnos. Es preciso. Chile lo merece y necesita”.