Mario Aguilar emplazó a ministro Paris para que denuncie una supuesta infracción sanitaria en manifestación de profesores

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, respondió duramente a la crítica emitida por el ministro de Salud, Enrique Paris, por la convocatoria a manifestaciones.

Paris afirmó en el balance nacional que quienes llamaron a manifestarse serán responsables ante un eventual rebrote de Covid. Además, el titular de Salud acusó “infracciones al código sanitario” de parte de los miembros de “colegios profesionales que llamaron a marchar”.

Ante los dichos, Aguilar afirmó que el emplazamiento de Paris fue “sorprendente, furibundo y destemplado” , añadiendo que se cumplió con las normas sanitarias.

“Eso es totalmente falso señor Paris, todos los profesores que marchamos ayer lo hicimos con estricto resguardo de las medidas sanitarias, no sólo en Santiago, sino que también en otras ciudades del país”, indicó el dirigente a través de un video donde mostraba fotografías de profesores marchando con distancia social y insumos de protección personal.

“Cuando el señor Paris nos amenaza con aplicación de Código Sanitario… hágalo, hágalo señor Paris, yo lo desafío a que lo haga. Presente las querellas, las denuncias, todo lo que usted quiera y nosotros acreditaremos las pruebas correspondientes”, respondió Aguilar.

“Es inaceptable que usted haga una mañosa alusión al haber marchado ayer, en completo orden, en completo y estricto cumplimiento de las medidas sanitarias… que usted haga una relación de esa marcha de los profesores y profesoras, haga una relación con vandalismo, incendio, destrucción de locales y todo lo demás”, profundizó.

“Eso es injurioso y calumnioso lo que usted está haciendo señor Paris y por supuesto eso es inaceptable. Si usted está nervioso, si usted está preocupado por los resultados del Plebiscito… si usted está preocupado porque no se la ha podido con el cargo y la pandemia todavía no logra controlarla (…) no sé cuáles serán sus preocupaciones que lo tienen tan nervioso y tan alterado”, concluyó.