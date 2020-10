Subsecretario Galli e incidentes en conmemoración de ’18-O’: “No se puede ser ambiguo con la violencia, la condena debe ser absoluta”

Durante la mañana de este lunes el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, realizó un balance de las manifestaciones por la conmemoración del ’18-O’ y los diferentes hechos de violencia que empañaron una jornada que comenzó tranquila.

“Partimos alrededor del mediodía con una alta concentración de personas en Plaza Italia. Llegaron 30 mil personas y pudimos ver como Carabineros respetó el derecho a reunión de miles de ciudadanos“, sostuvo la autoridad, quien detalló en los incidentes que alteraron el orden público.

“Hay que hacer una distinción: cuando habían 25 mil personas, hubo graves incidentes productos de altercados entre los mismos manifestantes y a 500 metros de Plaza Italia, en la iglesia de Carabineros, hubo acciones violentas”, dijo.

Sobre este mismo punto, Galli llamó a condenar la violencia. “En esos hechos no hay manifestación alguna, ni demanda legítima que sea aceptable ante tal nivel de violencia. Avanzada la noche no hubo manifestaciones, sin embargo, se mantuvieron hechos graves de violencia: se activó el incendio en la iglesia de Carabineros, serios incidentes en las comunas de la Región Metropolitana incluyendo intentos de saqueo y saqueos”, acotó.

“No hay manifestación alguna y no se puede ser ambiguo con la violencia. No hay excusa para la violencia y en eso tenemos que ser absolutamente claros. La condena debe ser absoluta“, cerró el subsecretario del Interior.