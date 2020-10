Ministro Desbordes asegura que la inteligencia policial funcionó este 18 de octubre: “La preparación estuvo”

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, afirmó que la inteligencia de la policía funcionó durante las manifestaciones del primer aniversario del 18 de octubre, descartando que haya habido poca preparación para enfrentar los hechos de violencia, como criticó el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el expresidente de Renovación Nacional reconoció que “efectivamente, no se pudo controlar alguno episodios difíciles, duros, dolorosos, incluso para quienes somos católicos, y no se pudo porque, claro, si hay 500 personas obstruyendo el paso de una calle mientras 50 metros más allá están quemando es difícil pasar sobre esas 500 personas”.

Pese a ello, Desbordes aseguró que “la preparación estuvo. No hubo ninguna infraestructura critica dañada, se intentó saqueos que fueron frustrados. Personal de Carabineros, de la PDI y del Ejército frustraron saqueos en Quilicura, en el Belloto de Quilpué y le puedo dar otros ejemplos, donde la planificación funcionó perfecto”.

“Sabíamos que se iban a intentar esos saqueos, había información de inteligencia, lo puedo decir ahora, y funcionó, y no se logró saquear esos lugares que habían sido vandalizados antes”, añadió.

Sobre los hechos de violencia y el Plebiscito, señaló que quien incendia una iglesia “es con el ánimo de dar una señal en contra de toda la sociedad, lo que busa es echar abajo el proceso constituyente. Es justamente que la gente no vaya a votar, es justamente que la gente no participe. Ellos no están por el Apruebo, no están por el Rechazo, ellos no quieren proceso constituyente y lo dicen en sus rayados, en sus panfletos. Es gente que quiere echar abajo la República. Es eso lo que hay que enfrentar con fuerza, que la gente no vaya a votar les da en el gusto finalmente”.

Además, el ministro aprovechó de respaldar la labor policial. “Mire, Carabineros avanza un milímetro hacia un lado y le van a decir que sobrepasó los limites, que fue violento. Incluso hay gente que pretende que Carabineros provoca. Eso es completamente inaceptable, nadie que va con una buena intención a una manifestación puede sentirse provocado por un policía, eso es sencillamente justificar la violencia”.

“El presidente del PC, el diputado Tellier, se ha permitido decir que él no cree haya gente que de sus casas vaya pensando en incendiar algo, yo le digo todo lo contrario: hay gente que de la casa sale con elementos para quemar una iglesia, quiere destruir instituciones para poder avanzar en sus objetivos, que no es más ni menos que destruir la República”, insistió.