Ministro Desbordes considera el traslado de la estatua de Baquedano: “Si no estoy en condiciones de garantizar su seguridad, lo mínimo en analizarlo”

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, tiene la posición de no querer mover la estatua del general Baquedano como pidió el Ejército, debido a las vandalizaciones que sufre durante manifestaciones. Pero también explica que, hasta el momento, no hay cómo garantizar que eso no pase.

Así lo dijo en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura: “Yo no quisiera sacarla, si estoy seguro que esto no va a ser vandalizada, que no va a ser pisoteado cada vez que va haber una manifestación de cualquier tipo. Pero si no estoy en condiciones de garantizarlo, lo mínimo es analizar la posibilidad de llevarla a algún lugar donde no lo vandalicen y donde no me salten y me hagan de todo arriba de la tumba de un chileno que murió por nuestro país hace mas de un siglo”.

En ese sentido, criticó a quienes critican el rol de las fuerzas de orden y seguridad en estas situaciones. “Veo mucho general del living de su casa, del living de su casa son generales. Dicen tienen que disparar, tienen que ser más duros, pero no están en los zapatos del funcionario que tiene que salir en la calle”.

“Me gustaría que la opinión fuera más menos sensata, respecto de no quiero que lo saquen, pero entonces cómo lo defiendo, cómo lo cuido. Un señor me manda una nota para que lo embetunen en grasa, capaz que sea una solución, Lo digo en serio. A veces la cosas chicas sirven“, sostuvo.

“Es refácil decirlo. ‘¿Cómo lo protejo?’. Pongo mil carabineros y se enfrentan y tenemos 5-6 muertos. Esa es la pregunta que yo hago. Cuando me dicen hay que protegerlo, perfecto, ¿cómo?. Esa es la pegunta que hago en general. Es muy fácil decirlo. ‘Tienen que custodiarla, tienen que abrir fuego, tiene que abrirles balas’, como leí en Twitter”, cuestionó Desbordes.