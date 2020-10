Octubre es el mes de concientización sobre el Síndrome de Down

Cada año durante octubre se lleva a cabo el mes de concientización sobre el Síndrome de Down con la finalidad de concientizar y ampliar la mirada de la sociedad hacia las personas con síndrome de down, destacando sus capacidades y no su discapacidad.

Según cifras de los hospitales asociados al ECLAMC (Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas), en Chile nace un niño con Síndrome de Down por cada 300 nacidos vivos, mucho más de lo que establece la literatura internacional y se convierte en el país con más nacimientos en América Latina.

En nuestro país existes distintas organizaciones que agrupan a padres y familias de personas con síndrome de down y una de ellas es la Fundación Down Up que desde hace un par de años se encarga de acompañar y empoderar activamente, desde el testimonio, a familias que comienzan el camino del síndrome de Down.

Fundación Down Up tiene busca facilitar la inclusión temprana de los niños desde el respeto a sus derechos, conformando una comunidad que colabora en la construcción de una sociedad más diversa e inclusiva. En este sentido, este año a través de su campaña “Transformemos la Mirada” busca que la sociedad se sume a mirar a las personas con esta condición genética de una forma respetuosa e inclusiva, dándoles la oportunidad de demostrar sus capacidades y por, sobre todo, visualizando que son personas como cualquier otra, sólo como un cromosoma extra.

Actualmente, la Fundación Down Up agrupa a 300 familias a lo largo de todo Chile, quienes a través de esta comunidad se acompañan en el proceso de crianza de su hijo/a con síndrome de Down, compartiendo sus experiencias y vivencias.A raíz de la motivación de las familias de agruparse, la Fundación creó filiales en la Región del Bío Bío, Ñuble y Araucanía para que ninguna familia quedase fuera de esta tremenda comunidad UP.