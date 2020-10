Presidente del Servel a días del Plebiscito: “La democracia no se detiene, no la detendrá ningún virus ni tampoco la violencia”

El presidente del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, solicitó a los ciudadanos a votar de manera pacífica, a días de que se desarrolle el Plebiscito para definir si se realizará o no una nueva Constitución.

Tras una reunión con el Ministerio del Interior en La Moneda, el líder del Servel señaló que “estamos a cinco días de vivir un histórico. Hoy se han publicado en los medios de comunicación (…) las dos cédulas electorales respecto a las cuales pueden votar los chilenos y chilenas el día 25 de octubre. En una si quieren o no una nueva Constitución, una cédula de color blanco, y una cédula de color beige donde definen el tipo de órgano que debiera, en definitiva —en el caso que gane le apruebo— redactar esa Constitución”.

En este sentido, solicitó que “vayan en tranquilidad, en paz. Cuidémonos desde ya, autocuidémonos. Cualquier esfuerzo que las autoridades realicen, si la ciudadanía, los electores no cumplen, no ponen de su parte, no actúan de responsabilidad, es posible que, no digamos fracasen, pero sí no cumplan el objetivo que está detrás de esto que es cuidar la población”.

“Cuidar por una parte la salud de la población, pero también cuidar la salud de la democracia. Lo hemos dicho otras veces, la democracia no se detiene, no la detendrá ningún virus, como las fake news que afectan hoy lo electoral, ni tampoco la va a detener la violencia, ni tampoco la va a detener un virus como el Covid-19″, complementó Santamaría.

En esta misma línea, el presidente del Servicio Electoral indicó que “los chilenos y chilenas, la gran mayoría, somos responsables, somos hombres y mujeres de paz y el día 25 de octubre tenemos la gran posibilidad de responder una pregunta que no se le ha hecho a ningún pueblo en el planeta”.

“Por primera vez vamos a estar ejerciendo el artículo 22 de la Declaración de Derechos Humanos que establece que toda persona por el hecho de ser persona puede participar directamente en el gobierno de su país”, concluyó.