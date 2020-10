"Me da lo mismo...": Concejal de Providencia publica insensible mensaje por la muerte de Pato Frez

El fallecimiento de Patricio Frez ha remecido el mundo del espectáculo, dejando mensajes de recuerdos y lamentos de antiguas figuras matinales como Karen Doggenweiler y el exdirector de “Buenos Días a Todos”, Mauricio Correa. También en redes sociales se han pronunciado Martín Cárcamo, José Miguel Viñuela, entre otras figuras de la televisión.

Sin embargo, uno de los mensajes que recibió la noticia del deceso del locutor, quien padecía cáncer de hígado, no fue precisamente un pésame.

El concejal de Providencia, Jaime Parada, publicó que “le da lo mismo” el fallecimiento de Frez, debido a su forma de pensar con respecto a los homosexuales. “Lo siento, pero me da lo mismo la muerte de alguien que piensa así. Amén”, escribió en su cuenta de Twitter.

Adjunto a la publicación, se muestra un video de Frez como invitado al programa “Mentiras Verdaderas”, en donde expresó que “yo no odio a los homosexuales, porque tendría que odiarme a mí mismo por muchos defectos que hay en mi vida. Tú dirás ‘es un defecto ser homosexual’. No es natural, no es natural, para qué estamos con cosas”.

“No es un defecto, es algo que está contrario a la voluntad de Dios”, agregó el evangélico.

Parada es coautor del libro “Salir del clóset: todo lo que hay que saber” y “Yo, gay. Un relato personal sobre la homosexualidad en Chile”.