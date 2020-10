Gobierno destaca detención de informático de 26 años como presunto autor de hackeo a Gobierno Digital

El ministro del Interior, Víctor Pérez, valoró la detención del presunto hacker de la base de datos de Gobierno Digital, y envió un mensaje “claro y concreto” de que se va a perseguir a quienes generen “daño y temor” a la ciudadanía por sus datos personales.

Ayer la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un ingeniero informático de 26 años, en Limache, región de Valparaíso, por su presunta responsabilidad en el hackeo que sufrió dicha página del Gobierno y que habría dejado expuesta la información sobre la Clave Única.

“Habiendo pasado sólo 14 días, la PDI ha logrado, con un trabajo investigativo eficaz, riguroso, científico, en un tipo de crimen extraordinariamente complejo llegar a tener evidencias muy sustantivas para detener a una persona y para acreditar que esa persona ingresó a Gobierno Digital, demuestra la capacidad que tenemos para enfrentar este tipo de delitos”, expresó el secretario de Estado en un punto de prensa junto a la PDI.

Además expuso que “por lo tanto, que en 14 días se haya generado esta evidencia, se haya detenido a una persona y estemos en una investigación con muchas evidencias para poder detectar a quienes cometieron estos crímenes, llevarlos a tribunales y sancionarlos, a mí me parece que es algo que la ciudadanía debe valorar, de la acción de la PDI”.

“Es una señal clara y concreta que no vamos a permitir que los datos personales, sensibles de las personas puedan estar sujetos a incertidumbre, sujetos a hechos de carácter criminal”, agregó el jefe de gabinete.

Asimismo dijo que “estamos aquí, por lo tanto, con la PDI en primer lugar para valorar la acción de la policía, pero también para dar un mensaje claro y concreto que vamos a perseguir con mucha capacidad, con esfuerzo, dedicación y con todos los avances tecnológicos a quienes quieren generarle daño y temor a los ciudadanos en temas tan sensibles como son sus datos personales, los cuales vamos a proteger”.

Respecto de si hubo vulneración de la Clave Única, el titular del Interior afirmó que “la investigación va a esclarecer, hasta ahora lo que existe claridad es que se logró entrar digamos a la casa del Gobierno Digital, cuál es el daño que se hizo al interior está en plena investigación”.