Ministra Rubilar sobre el día del Plebiscito: “No asustarse si uno ve grandes filas afuera de los colegios, porque serán afuera”

Quedan dos días para el Plebiscito del 25 de octubre. “Una jornada histórica”, adelanta la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, quien conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y entregó los principales concejos para tener en cuenta este domingo.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que en estas elecciones, por estar en un escenario de pandemia, el horario será extendido, porque antes “votábamos hasta las 18:00 horas. En esta oportunidad será hasta las 20:00, para permitir que haya menos afluencia de público en los diferentes horarios y, además, aumentamos un 25% los locales de votación. Por eso es muy importante revisar que uno esté en la misma mesa y local de la vez anterior o ver tiene uno nuevo”.

Otra cosa a tener en cuenta son las filas. “No asustarse si uno ve grande filas afuera de los colegios, porque las filas van a ser afuera de los colegios, no van a ser dentro como era antes para evitar aglomeraciones, y eso no significa que uno se vaya demorar demasiado. Sí nos vamos a demorar más por razones evidentes que estamos con este protocolo“, explicó.

La ministra también explicó los horarios preferentes para los adultos mayores. “En ese horario de 8:00 a 20:00 siempre son preferentes, porque sabemos que hay personas mayores que quisieran votar sobre todo en la mañana”, dijo. Pero entre las 14:00 y las 17:00 horas, este será un horario exclusivo para los mayores de 60. “Si llega una persona menor de 60 años, no va a poder votar hasta que no haya ninguna mayor de 60 años que esté esperando votar”, indicó.

Además, la ministra Rubilar dijo que habrán facilitadores ese día “que son cada cinco mesas en cada local de votación”. Van a vestir una perchera negra con un logo del Servel, cuyo objetivo es ayudar, especialmente, a los adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad, y todas las dudas que puedan tener.

En cuanto al voto asistido, las personas con alguna discapacidad pueden ir acompañados de una persona de confianza y entrar con ellas a la cámara secreta. Antes, se le debe avisar al presidente de mesa. Estos mismos deben asegurar el derecho a sufragio de una persona que va, por ejemplo, en una silla de ruedas o camilla que no pueda llegar hasta la urna.

Por último, Rubilar recomendó revisar la mesa y local de votación, llevar mascarilla de cualquier tipo, lápiz pasta azul de cualquier marca, alcohol gel y evitar tener contacto con cualquier persona. “El carnet no se pasa al vocal, se deja arriba de la mesa, lo otro que es muy relevante es que cuando se arma el voto, se corta el numero de la serie y uno lo deja en una bolsita, tampoco se lo pasa al vocal”, advirtió.