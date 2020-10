Ministro Pérez descarta responsabilizar a Defensa por la labor de Carabineros durante el Estado de Excepción

El ministro del Interior, Víctor Pérez, descartó que en su defensa, presentada por la acusación constitucional en su contra, responsabilice a su par de Defensa, Mario Desbordes, por la labor de Carabineros.

En dicho documento, los abogados de Pérez postulan que la institución policial depende de los jefes de la Defensa Nacional mientras rija el estado de excepción constitucional de catástrofe.

“El libelo incurre en el grueso error jurídico de atribuir al Sr. ministro acusado la obligación legal de control de orden público, ignorando el texto actualmente vigente del decreto supremo N° 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, promulgado el 18 de marzo de 2020 que declara ‘estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile"”, señala parte del texto.

En esa misma línea, se destaca que “en virtud de lo prevenido en las reglas jurídicas excepcionales (…), se designó como jefes de la Defensa Nacional a ciertos miembros de las Fuerzas Armadas, que no tienen dependencia respecto del ministro del Interior y de Seguridad Pública, sino del Ministerio de Defensa“.

Consultado este viernes al ministro Pérez por la explicación de estos argumentos, dijo que “para nada” estaba endosándole la responsabilidad de Carabineros al ministro de Defensa. “Quien lee atentamente el escrito es solo la transcripción de una norma constitucional y de una norma legal para demostrar que quienes redactaron la acusación no tuvieron el rigor para fundarla jurídicamente y, por lo tanto, a reglón seguido, junto con establecer con absoluta claridad y nitidez que hay claramente una falta de rigor jurídico, se asume y se analiza cada uno los hechos por los cuales se funda”, dijo.

En ese sentido, dijo que en el paro de camioneros en ningún momento se generó una alteración del orden público que ameritara presentar la Ley de Seguridad del Interior del Estado y que, en todo caso, “los hechos que son los importantes a discutir en este momento, permiten (determinar) que el Gobierno ni ninguna autoridad, ni este ministro de Interior ni ninguna otra, cometió ninguna falta”.

Asimismo dijo que el fondo del tema que plantea la respuesta “es que los hechos en ningún caso permiten acusar constitucionalmente a ninguna autoridad del país, no hubo discriminación, no hubo órdenes relacionadas a los derechos humanos, no establece ninguna de los fundamentos de la acusación”

“La inscripción de una norma jurídica es para dejar absolutamente en evidencia la inconsistencia de la acusación, pero los temas de fondo (…) releva que no hay ninguna responsabilidad de ninguna autoridad al respecto”, agregó Pérez.

¿Qué dice el ministro Desbordes?

Por su parte, el ministro Mario Desbordes, que se encontraba en la misma pauta de prensa por la visita a un local de votación, respaldó a Pérez y sostuvo que “no me cabe ninguna duda que no hay sustento jurídico para acusar constitucionalmente al ministro Víctor Pérez, y espero que todos los parlamentarios no solo los de Chile Vamos, que revisen de manera objetivo la acusación constitucional la rechacen” .

Pero, ¿de quién depende Carabineros en estado de catástrofe? “En algunos casos está bajo la tuición de los jefes de la Defensa, y en otros sigue bajo la tuición del Ministerio del Interior. Pero lo importante acá es que no hay sustento parala acusación, es evidente. Espero que se refleje en la votación cuando corresponda”, respondió Desbordes.