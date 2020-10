Ministro Paris: “El comportamiento de la ciudadanía ha sido ejemplar”

El ministro de Salud, Enrique Paris, destacó el comportamiento de la ciudadanía en el Plebiscito constitucional que se realiza este domingo en el país en medio de la pandemia por Covid-19.

“El comportamiento de la ciudadanía ha sido ejemplar. Se ha mantenido la distancia física, toda la gente va con mascarilla, además mucha gente he visto que lleva su alcohol gel, sobre todo los adultos mayores; y no solamente eso, he visto un ambiente de alegría, de mucha participación, de deseo de votar”, enfatizó el secretario de Estado.

A su vez, dijo que “obviamente ha habido un poco más de demora y habíamos calculado eso, pero no dentro de los locales de votación, sino más bien en las filas que se hacen antes de entrar al local de votación”.

“El riesgo es bajo si se mantiene el ordenamiento y el uso de los medios. La gente se ha portado muy bien, ha demostrado que entendió las medidas sanitarias. No esperamos un aumento de los casos“, añadió.

El titular de Salud declaró que el Plebiscito se trata de “una fiesta democrática que tenemos que celebrar y apoyar”.

Cabe recordar que el Ministerio de Salud estableció una serie de medidas de prevención producto del coronavirus para que el proceso del Plebiscito se desarrolle en un entorno seguro en el ámbito sanitario.

En tanto, según el reporte de este domingo se informaron 1.540 casos nuevos de Covid-19, mientras que en las últimas 24 horas se registraron 52 fallecidos por causas asociadas al coronavirus. El número total de víctimas fatales asciende a 13.944 en el país.

Agencia Uno