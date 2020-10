Senador Harboe: “Chile necesita estabilidad, crecimiento, paz, desarrollo e inclusión”

El senador por la región de Ñuble y Biobío, Felipe Harboe, asistió a sufragar en el Colegio Polivalente Padre Alberto Hurtado en Chillán, manifestando que el Plebiscito de hoy es “muy importante”.

“El acuerdo que hicimos el 15 de noviembre permitió darle a Chile una salida institucional para (…) que fuera la gente la que decidiera. Y hoy día lo que va a ocurrir es justamente que la gente libremente, con un lápiz, va a decidir si quiere iniciar o no un proceso de cambio constitucional”, afirmó.

Asimismo, el parlamentario por el PPD declaró que “espero que esta jornada sea en paz y tranquilidad. Que cada persona pueda emitir tranquilamente su sufragio y que tengamos buenos resultados al final de la jornada, tanto en participación -que obviamente yo también espero-, como en resultado”.

De este modo, al ser consultado por el proceso electoral en la región, el congresista indicó que “esperanzado en que nos vaya muy bien para que en la próxima Constitución podamos poner que Chile es un Estado unitario, pero descentralizado para que las decisiones se tomen en las regiones y no dependa todo de Santiago”.

Igualmente, agregó que “es muy importante sentarnos a conversar. Creo que tener un país en el siglo XXI con un chasis de la década de los 80 no está resultando y no nos estamos poniendo bien de acuerdo; no están funcionando bien las instituciones y Chile necesita estabilidad, crecimiento, paz, desarrollo, más inclusión y eso pasa, creo yo, porque tengamos un texto constitucional que sea representativo de todas y todos y que nos pongamos a la altura del desafío”.

Sobre la violencia, el senador Harboe aclaró que “es clave que todos los actores políticos, cualquiera sea el color, condenemos y erradiquemos la violencia, un elemento básico de la democracia es ponernos de acuerdo en dos cosas: primero, que la violencia debe ser erradicada, cualquiera sea la reivindicación que se plantee; y lo segundo, es que los ciudadanos son los que deciden que es muy importante”.

Finalmente, hizo un llamado a que una vez que se conozcan los resultados, la gente respete las reglas del juego, “que es lo más relevante, sin descalificaciones, sin violencia” concluyó.

Agencia UNO.