Subsecretario Arturo Zúñiga: Es más riesgoso ir a un restorán cerrado que ir a votar en el Plebiscito

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, sostuvo en Agricultura que el comportamiento de los ciudadanos en este día de Plebiscito “responde a lo que esperábamos” y que solo “hemos tenido 3 casos bien puntuales, por lo tanto la evaluación es bastante positiva”.

Esos tres casos corresponde personas con Covid-19 en Antofagasta, Puerto Montt y Pichidegua “donde se han tomado inmediatamente las medidas que indica el protocolo y se ha podido seguir desarrollando el proceso de votación de la forma más normal para así motiva a una alta motivación”.

Eso sí, Zúñiga dijo que “hace falta un poco mas de distancia” en las filas. “Puede ser que los chilenos seamos un poco vergonzosos, y no le pedimos a la persona que está al frente que mantengamos la distancia. pero en esa actitud no solamente yo me estoy cuidado, también estoy cuidando al de al frente”.

En ese sentido, dijo que “es más riesgoso ir a un bar, ir a un resobran cerrado” que ir a votar. “Eso está en las actividades más riesgosas donde se puede contagiar el coronavirus”, dijo. Por eso, el subsecretario destacó que las filas se desarrollen afuera de los colegios y liceo, y no al interior en lugares cerrados como era costumbre.

Además, Zúñiga dijo que es “difícil llegar a esa causalidad inmediata” de un aumento de contagios Covid-19 por el Plebiscito. “Lo hemos visto en Magallanes, lo estamos viendo en Europa donde se han tomado todas las medidas de seguridad para evitar contagios y aún así han tenido una segundas olas, y en ese sentido no se puede atribuir a un aumento al nivel de contagio a este Plebiscito”.