Mario Desbordes tras participar en sesión por acusación constitucional contra Pérez: “Carabineros no dependen del ministro de Defensa, dependen siempre del ministro del Interior”

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, participó de forma telemática en la sesión de la comisión de la Cámara de Diputados que analiza la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, instancia donde aclaró que los funcionarios de Carabineros no dependen de su Ministerio.

Cabe señalar que anteriormente, los abogados del ministro Pérez aseguraron que, en un estado de excepción constitucional, los funcionarios policiales no dependen de la cartera del Interior, sino que del Ministerio de Defensa.

Ante esto, Desbordes manifestó que respeta su punto de vista, aunque no lo comparte: “Bueno, es un punto de vista que es legítimo obviamente, una interpretación que hacen los abogados. Yo no lo comparto, y hay que ser claro en eso. No lo comparto porque entiendo que la labor de Carabineros de Chile sigue dependiendo del ministro del Interior, no depende de mí”, declaró el ministro Desbordes.

Asimismo, puntualizó en que los efectivos policiales “no dependen del ministro de Defensa, dependen siempre del ministro del Interior y hay un trabajo en conjunto con los jefes de la defensa, no hay ninguna duda y en eso tiene razón la defensa, pero no respecto de las manifestaciones públicas, porque hemos dicho (…) que las manifestaciones sociales, las manifestaciones públicas, no son parte de las tareas que les corresponderá abordar a las Fuerzas Armadas”.