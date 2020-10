Joven explicó las razones de su huida de Carabineros en Montepatria durante Plebiscito: “Tenía el cumpleaños de mi hermana chica”

Una de las imágenes virales que dejó el Plebiscito Nacional fue la de un hombre que arrancó de la labor de ser vocal de mesa en Montepatria y fue perseguido por Carabineros hasta ser detenido.

El sujeto fue identificado como Eduardo Navarro, quien conversó con la Red Coquimbo de TVN y explicó las razones que lo llevaron a esquivar su deber cívico. “Me tocó votar en la comuna de Monte Patria, llegué a votar, y me dijeron que podía votar, porque habían votado dos personas antes que yo. En ese momento, iba saliendo de mi mesa de votación y me ‘pesca’ un supervisor o encargado de la votación y me dice que había quedado por la Asamblea, y a mí en ningún momento me dijeron nada que tenía que estar designando ahí”, dijo.

“En ese momento que me dice que tengo que quedarme y le digo que tenía el cumpleaños de mi hermana chica, que no podía faltar porque era un compromiso de familia. Él me dijo que eso no era una justificación para que yo no quedara de vocal de mesa”, complementó el ciudadano, quien recordó su corrida para evitar la detención de los efectivos policiales.

“Seguí caminando y cuando le dice ‘Carabinero, carabinero’, ahí yo empecé a correr y correr. El de afuera no me pillo nunca y yo seguía corriendo con las manos en los bolsillos”, expuso.