Senador Navarro anunció proyecto para permitir el voto en cualquier región del país

El senador Alejandro Navarro (PRO) anunció que ingresará un proyecto de ley para habilitar el “voto interregional”, en zonas en donde residentes no puedan sufragar por encontrarse lejos de sus locales de votación.

Bajo la campaña “Yo Voto donde Estoy”, el parlamentario señaló que “el Servel debe comenzar a dar los pasos para que la gente que se vea impedida de votar por no estar en su región de sufragio, pueda ejercerlo en donde esté, es decir, garantizar a los ciudadanos su derecho a voto no importando que no estén en el lugar en donde están inscritos”.

Navarro indicó que “esta campaña se inicia con la tramitación de un proyecto de ley, que faculte al Servicio Electoral para tomar las medidas necesarias y garantizar que los chilenos y chilenas puedan votar, en elecciones de carácter nacional, sin impedimentos de la comuna, región, o zona en la que se encuentran”.

“En México existe un sistema que habilita en elecciones nacionales, un padrón especial en locales de votación, para que cualquier persona pueda acercarse a votar si se encuentra lejos de su lugar de sufragio. Necesitamos en Chile permitir que todas y todos, sin exclusiones de ningún tipo, puedan ejercer su derecho a voto”, complementó.

El senador manifestó que la moción posibilitaría “no solo que voten los mineros de la región del Biobío que, mayoritariamente, trabajan en el norte y no han podido votar, sino que cualquier ciudadano, particularmente los estudiantes que no están en su ciudad de origen, o todo ciudadano que de manera accidental no esté donde está su meta de votación, pueda votar en la ciudad que esté”.

Navarro finalizó enfatizando que “en la última elección obligatoria en 2009, más de 600 mil justificaron su ausencia en las comisarías por no poder llegar a votar dado que estaban a más de 200 kilómetros, es decir, si queremos una amplia participación en las elecciones presidenciales y en el plebiscito de salida, el Servel debe dar los pasos para permitir el voto en el lugar donde se está”.