Ministra Rubilar: “El Sename, tal como lo conocemos, dejará de existir”

El Senado aprobó el veto presidencial al proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que busca acelerar la puesta en marcha la nueva institucionalidad que reemplaza al Servicio Nacional de Menores (Sename) en materia de protección.

El objetivo del Ejecutivo al vetar algunos artículos del proyecto de ley, después de analizar las modificaciones introducidas a la iniciativa durante su tramitación legislativa, era implementar con urgencia el nuevo Servicio, ya que dejó supeditada la vigencia del Servicio a la publicación de la ley de sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, lo que retrasaba su implementación.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, agradeció la aprobación del Senado a las observaciones del Presidente de la República y señaló que “el Sename, tal como lo conocemos, dejará de existir. Terminar con el SENAME es una deuda histórica que tiene nuestro país con la niñez y adolescencia, especialmente a partir de la crisis que ha sufrido la institucionalidad de protección durante los últimos años. Diversos diagnósticos han dado cuenta de una crisis profunda, de la que como Estado nos tenemos que hacer cargo cuanto antes”.

El nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que reemplazará al actual Servicio Nacional de Menores en su parte de protección, forma parte de un compromiso adoptado por el Presidente Sebastián Piñera en su programa de gobierno, y da cumplimiento a al menos 40 de las 94 medidas del Acuerdo Nacional por la Infancia al que convocó el mandatario a inicios de su segundo gobierno.

En ese sentido, la ministra Rubilar señaló que “desde el primer día el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha trabajado incansablemente por crear una nueva institucionalidad en materia de niñez, una institucionalidad robusta que se haga cargo de las necesidades específicas de los niños, niñas y adolescentes vulnerados. Como gobierno, queremos trabajar con fuerza en avanzar en todas las acciones que nos permitan zanjar las deudas históricas que tenemos como Estado de Chile, de manera de adaptar nuestra normativa interna a la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada ya hace 30 años por el Estado”.

La titular de Desarrollo Social y Familia recordó que el proyecto de ley que crea el nuevo Servicio ha contado con el apoyo transversal de los diversos sectores políticos durante su tramitación en el Congreso Nacional y se construyó a partir de lo avanzado en los gobiernos anteriores, de aportes de la sociedad civil, jueces de Familia, académicos y distintos expertos, quienes aportaron desde su mirada en la construcción de esta nueva institución.

A su vez, en materia de garantías, destacó el trabajo realizado sobre la base del proyecto de ley sobre el sistema de garantías de los derechos de la niñez, iniciado en Mensaje de la entonces Presidenta Michelle Bachelet, en el año 2015, y que en octubre de 2018 y noviembre de 2019, dando cumplimiento a diversas medidas del Acuerdo Nacional por la Infancia, el Ejecutivo presentó estas indicaciones al proyecto de ley, con el objeto de adecuar su contenido a la Convención de los Derechos del Niño y de crear un sistema de protección administrativa con bajada territorial y recursos suficientes. Asimismo, en noviembre de 2019, se ingresaron indicaciones que aseguran la instalación a nivel nacional de Oficinas Locales de la Niñez, con competencia en todas las comunas del país

“Estas indicaciones no hacen sino demostrar que el proyecto de ley de garantías es importante, prioritario y lo sacaremos adelante en nuestro Gobierno, tal como lo comprometió el Presidente Piñera”, recalcó la ministra Rubilar.

Por su parte, la Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, comentó: “queremos agradecer al Senado que ha dado la oportunidad a los niños más vulnerables de Chile, de creer, de confiar, de no perder la esperanza en un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que nos va a permitir rescatar lo más valioso que tenemos como sociedad: los niños, niñas y adolescentes que más han sufrido y que no queremos que sigan sufriendo. Ahora, podremos dar los primeros pasos para concretar una institucionalidad más completa, parte de un proceso de corto, mediano y largo plazo que no solo incluye a este servicio, sino también el sistema preventivo, que busca evitar que los niños sean vulnerados, para llegar antes de que sea necesario reparar, antes del sufrimiento. Hoy es un gran día, en que damos como país un paso más que permita a todos los niños recuperar su dignidad, volver a crecer y volver a querer”.

Dentro de los principales cambios que incorpora este nuevo Servicio están una mayor supervisión y mejor fiscalización, mayores exigencias al personal público y privado, presupuesto adicional (40% más respecto de SENAME en su área de protección), enfoque familiar, mejoras respecto de la oferta programática, descentralización y mejor coordinación

Ahora el proyecto deberá ir a revisión del Tribunal Constitucional antes de ser promulgado y publicado. Después de esto existe un plazo máximo de un año para instalar, hacer los reglamentos, las calificaciones de quienes se contraten y comenzar a operar.