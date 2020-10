Vocal de mesa de Placilla dio positivo por Covid-19: empezó a sentir síntomas el mismo 25 de octubre

Una mujer que fue vocal de mesa en el colegio Umbral de Curauma, en el sector de Placilla en Valparaíso, dio positivo por Covid-19 durante este miércoles.

Según consignó SoyChile, la afectada acudió a un centro de salud el lunes de esta semana, un día después del Plebiscito, con síntomas de coronavirus.

El seremi de Salud, Francisco Álvarez, señaló que durante la atención médica “se le tomó una PRC y quedó aislada en su hogar. El resultado de la PCR en el día de hoy fue positivo, está en desarrollo la investigación epidemiológica con el objetivo de determinar la causa y aislar a todos los contactos estrechos, que hasta ahora y en su mayoría están aislados”.

La mujer comentó a La Estrella que “el delegado del local nos dijo que había sido una decisión del Servel y que no tenían termómetro y que era una decisión a nivel nacional”

“Estas son las consecuencias de que no nos hayan hecho un PCR, de que no hayan tomado la temperatura el mismo día (…) cuando estaba allá me empecé a sentir mal y ya llegué a mi casa con fiebre“, agregó.