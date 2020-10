Alcaldesa Reginato emplaza a autoridades para que Viña del Mar pase a fase 3

La alcaldesa Virginia Reginato se comunicó telefónicamente con el ministro de Salud, Enrique Paris, con el ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, con el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, y con el seremi de Salud, Francisco Álvarez, para plantear la urgente necesidad que Viña del Mar avance al paso 3 del Plan Paso a Paso.

“Resulta incomprensible y, por qué no decirlo, intolerable que Viña del Mar no avance al paso 3. Los indicadores no solo son buenos, sino que reflejan que la mejora es sostenida, por eso les pido a las autoridades que evalúen a nuestra ciudad independiente de otras comunas, tal como se ha hecho en el Área Metropolitana”, afirmó Reginato.

La alcaldesa solicitó enfáticamente “ponerse en el lugar de las familias viñamarinas que han sido respetuosas de las medidas sanitarias y apoyar al comercio y turismo viñamarino. Somos una ciudad de servicios y sin su funcionamiento nuestra economía local se muere”.

Más tarde y durante una visita junto al subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, la jefa comunal confirmó que se había comunicado con las autoridades ministeriales para plantearles la “crítica situación del comercio de Viña del Mar que ya no puede más”.

Reginato insistió en que “Viña del Mar ha cumplido muy bien para bajar los contagios, nos hemos portado muy bien, y por eso tienen que tratarnos como una comuna independiente y no esperar a otras comunas, porque si los viñamarinos responden, no tienen por qué ser castigados”.

Respecto de su conversación con el ministro de Salud, la alcaldesa contó que le respondió que “efectivamente Viña del Mar cumplía con todos los requisitos para pasar al paso 3, así que esperamos que el lunes ello se concrete, porque, insisto, cada comuna tiene una responsabilidad y comportamiento distinto”.

“El comercio ya no puede seguir esperando. En octubre no sólo dejaron de funcionar algunos negocios, sino que también cerraron y eso ha significado que hoy día hay muchas personas están sin trabajo. Los locatarios de nuestra ciudad se han visto tremendamente afectados por esta pandemia, como municipio los hemos estado apoyando dentro de lo que podemos, pero hoy la situación es crítica, la gente está sin trabajo, desesperada, a ellos los tenemos que apoyar, porque la situación es crítica y ya hemos esperado bastante”, sentenció la alcaldesa de Viña del Mar.

Agencia Uno