Ministro Pérez tras la muerte de carabinero en La Araucanía: “Fue asesinado porque vestía un uniforme de Carabineros”

Un carabinero fue herido a bala en la comuna Padre Las Casas, Región de La Araucanía, quedando en un grave estado de salud, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital de Temuco, en donde finalmente falleció.

El hecho ocurrió en el sector de Metrenco, en donde existieron incidentes por el corte de una ruta. Según informó el ministro del Interior, Víctor Pérez, el efectivo de 24 años “estaba cumpliendo con su deber. Hace pocos momentos atrás estaba cumpliendo la orden de un tribunal en un procedimiento en la localidad de Metrenco. Cuando regresaba, su unidad, se encontraron con una barricada de violentistas que le dispararon y le atravesaron la garganta”.

Carabineros lamentó el deceso en redes sociales, en donde escribieron: “Se informa el lamentable fallecimiento del Cabo 2º Eugenio Nain Caniumil (24 años) de la 2ª Com. Temuco, durante un procedimiento policial ocurrido esta mañana mientras cumplía con su deber en resguardo de las personas. Nuestras condolencias a su familia”.

Sobre los hechos, la institución indicó que, con la finalidad de verificar procedimiento de barricadas incendiarias en la Ruta 5 Sur, en el kilómetro. 682, sorpresivamente fueron emboscados por un grupo aproximado de 10 sujetos encapuchados, siendo víctimas de disparos directos con armas de fuego, logrando los antisociales, impactar la zona costal izquierda del citado Carabinero, quien era el conductor del móvil.

Desde La Moneda, el ministro Pérez, detalló que Nain era casado, padre de dos hijos (6 años y uno de 8 meses) y fue asesinado “porque vestía el uniforme de Carabineros”. “Ha fallecido, por lo tanto, en acto de servicio. Un nuevo mártir de Carabineros”, agregó.

“Esperamos que hoy día no exista nadie que no condene un hecho brutal como el que hemos conocido, que un joven que entró a servir a la patria, a servir al país, que entró a proteger a los ciudadano, sea asesinado con material guerra por violentos, por terroristas, por asesinos que no quieren resolver absolutamente nada, sino que quieren destruir a nuestro país”, señaló el ministro.

“El Gobierno reitera su voluntad de investigar, de dar con los culpables, llevarlos a tribunales y esperamos que sean condenados. La muerte de Eugenio Nain no puede quedar en vano, la muerte de un Eugenio Nain, tiene que ser un símbolo para la paz, un símbolo para la no violencia, un símbolo para el reencuentro de los chilenos”, sostuvo Pérez, junto con anunciar que viajará inmediatamente a la región.