Heraldo Muñoz por próxima campaña presidencial: “Quiero que tengamos un Estado protector”

El timonel del PPD y ahora precandidato presidencial de su partido, Heraldo Muñoz, se refirió a lo que espera de su eventual Gobierno, refiriéndose también a dos de sus posibles adversarios: Francisco Vidal y Daniel Jadue.

En entrevista con El Mercurio, el ex canciller espera tener “un Estado protector, construir un Estado de bienestar, y pienso que puedo contribuir a ese enorme desafío”, en caso de llegar a La Moneda.

Muñoz recalcó que esta tarea en su posible administración será un desafío colectivo más que personal, ya que no “busca el aplauso fácil”.

“Mi camino ha sido distinto, nunca he olvidado de dónde vengo y he sido hijo del rigor. Nada me ha sido fácil y no quisiera entonces que mi historia excepcional de meritocracia fuera una historia única”, agregó.

También fue consultado sobre dos de sus posibles adversarios en la candidatura presidencial, el también PPD Francisco Vidal y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

El ex secretario de Estado espera con Vidal una competencia “fraternal”, recalcando que su exposición mediática en el último tiempo lo posiciona para aspirar al sillón presidencial.

Con respecto a Jadue, sostuvo que no coincide con él en que “el que gana la primaria impone el programa, yo estoy a favor de que acordemos un programa, que le ofrezcamos a la gente cuál es la perspectiva futuro y si estamos de acuerdo, vamos a la competencia”.

Finalmente, reconoció la labor del jefe comunal en Recoleta, asegurando que lo ha hecho muy bien, pero aclaró que “ahora es una competencia por la Presidencia de la República, son dos cosas distintas”.

Agencia UNO.